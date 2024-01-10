Латвия - единственная европейская страна, в которой государство не финансирует больным диабетом медикаменты в случае макулярного отека глаз, пишет издание Diena.

Такие осложнения зрения случаются и у молодых людей и могут привести к полной слепоте, однако цена препарата настолько высока, что большинство не может себе его позволить. На эти цели необходимы 8 млн евро, еще 75 000 евро нужно найти на лечение меланомы глаз - на размещение специальных йодных офтальмоаппликаторов, сообщает Diena.

По данным Министерства благосостояния, в Латвии 82 инвалида первой группы по зрению, 436 - второй группы, 1666 - третьей группы, сообщает агентство LETA со ссылкой на Diena.

Национальная служба здравоохранения в год оплачивает 191 манипуляцию, в том числе детям. Планируемое финансирование офтальмологии в этом году составляет около 19 млн евро, средние затраты на одно обследование - почти 59 евро. Требуется дополнительное финансирование (75 000 евро) обеим крупнейшим рижским больницам, готовым лечить меланому глаза с помощью офтальмоаппликаторов на основе рутения.

Но в этом году такие средства в госбюджет не включены. Кроме того, потребовалось бы 8 млн евро на лечение 540 пациентов, страдающих диабетическим макулярным отеком и дегенерацией макулы.

Часто больных диабетом как 1-го, так и 2-го типа одолевают такие проблемы со здоровьем, которые без лечения могут привести к потере зрения. Сейчас доступны препараты "Afliberceptum" и "Faricimabum", или анти-VEGF (интравитреальная инъекция, которую нужно вводить 6-8 раз в год), способные остановить процессы заболевания, но они дорогие и мало кто может их себе позволить.

В Латвии до сих пор господдержки для лечения этих заболеваний не было, хотя в мире вышеперечисленные препараты применяются уже 20 лет. Председатель правления Латвийской ассоциации врачей Юрис Ванагс предлагает обеспечить эти инъекции из государственных средств, поскольку, как показывает опыт офтальмологов, в 90% случаев потеря зрения предотвратима и поддается лечению, и это относится также к осложнениям, вызванным сахарным диабетом.

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