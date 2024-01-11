В Конституционном суде (КС) — второй день слушаний по делу о соответствии Сатверсме принятых в сентябре 2022 года поправок к Закону об иммиграции, которые аннулировали постоянные ВНЖ гражданам России, бывшим (не)гражданам Латвии. Выступят представители Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), Госцентра содержания образования (VISC), Центра Госязыка (VVC), омбудсмен и работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров. Портал Delfi рассказывает о ходе резонансного процесса.
В Конституционный суд поданы иски от граждан России, бывших неграждан Латвии. Интересы 25 заявителей представляет юрист Елизавета Кривцова, интересы четырех жительниц Даугавпилса — адвокат Инесе Никульцева. Слушания по делу №. 2023-04-0106 проходят 9, 11, 15 и 16 января. Начало — в 10.00. Оглашение приговора — в середине февраля.
На портале Delfi (по этой ссылке) можно наблюдать за слушаниями в прямой видеотрансляции с суда.
В чем суть поправок к Закону об иммиграции, кого они затронули и что хотят оспорить истцы — здесь.
Подробности первого дня слушаний — здесь.
В первый день слушаний, 9 января, свою позицию изложили защитницы — Кривцова и Никульцева. А также — представитель Сейма Вилнис Витолиньш, а также представители МВД Даце Радзевича и Минюста Анда Смилтена.
Со слов представителей законодательной и исполнительной властей вдруг выяснилось, что общие требования к попавшим под поправки Закона об иммиграции совершенно не исключали индивидуального подхода.
Со слов уполномоченных персон, получалось, что
- PMLP мог освободить попавшего под поправки гражданина РФ от экзамена по латышскому даже без медицинской справки, просто оценив ситуацию человека,
- даже с ануллированным ВНЖ можно выезжать из Латвии и возвращаться (например, запросив визу). Нампример, если получить продление пребывания в стране по гуманным причинам.
- подавать новые документы на ВНЖ можно, даже если старый ВНЖ аннулирован и гражданин РФ находится в Латвии без статуса.
- объяснив свои обстоятельства, можно получить новый ВНЖ даже в случае отсутствия дольше, чем 12 месяцев за пять лет. В частности, если отсутствие по работе (моряк, дальнобойщик и т.д.).
Вроде как глава PMLP Майра Розе могла, оценив ситуацию, многим пойти навстречу.
Также представитель Сейма заверил, что вовсе не обязательно было заявляться именно на статус постоянного жителя ЕС в Латвии — можно было выбрать любой другой вид на жительство.
Так ли это — должно проясниться именно во второй день. Также в этот день станет ясно, почему граждан России 65-75 лет обязали сдавать языковой экзамен, несмотря на рекомендацию омбудсмена. И почему необходима письменная часть, на которой большинство и споткнулось.
В свою очередь, 15 января, в КС выступят представители Латвии в международных институциях по правам человека и общества Baltic Human Rights Society. А на последний четвертый день слушаний назначены дебаты.
Приговор — в середине февраля.