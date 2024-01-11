В Конституционном суде (КС) — второй день слушаний по делу о соответствии Сатверсме принятых в сентябре 2022 года поправок к Закону об иммиграции, которые аннулировали постоянные ВНЖ гражданам России, бывшим (не)гражданам Латвии. Выступят представители Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), Госцентра содержания образования (VISC), Центра Госязыка (VVC), омбудсмен и работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров. Портал Delfi рассказывает о ходе резонансного процесса.

В Конституционный суд поданы иски от граждан России, бывших неграждан Латвии. Интересы 25 заявителей представляет юрист Елизавета Кривцова, интересы четырех жительниц Даугавпилса — адвокат Инесе Никульцева. Слушания по делу №. 2023-04-0106 проходят 9, 11, 15 и 16 января. Начало — в 10.00. Оглашение приговора — в середине февраля.

На портале Delfi (по этой ссылке) можно наблюдать за слушаниями в прямой видеотрансляции с суда.

В чем суть поправок к Закону об иммиграции, кого они затронули и что хотят оспорить истцы — здесь.

Подробности первого дня слушаний — здесь.

В первый день слушаний, 9 января, свою позицию изложили защитницы — Кривцова и Никульцева. А также — представитель Сейма Вилнис Витолиньш, а также представители МВД Даце Радзевича и Минюста Анда Смилтена.

Фото: Māris Morkāns

Уполномоченные заявителей - Елизавета Кривцова и Инесе Никульцева.

Со слов представителей законодательной и исполнительной властей вдруг выяснилось, что общие требования к попавшим под поправки Закона об иммиграции совершенно не исключали индивидуального подхода.

Со слов уполномоченных персон, получалось, что

PMLP мог освободить попавшего под поправки гражданина РФ от экзамена по латышскому даже без медицинской справки, просто оценив ситуацию человека,

даже с ануллированным ВНЖ можно выезжать из Латвии и возвращаться (например, запросив визу). Нампример, если получить продление пребывания в стране по гуманным причинам.

подавать новые документы на ВНЖ можно, даже если старый ВНЖ аннулирован и гражданин РФ находится в Латвии без статуса.

объяснив свои обстоятельства, можно получить новый ВНЖ даже в случае отсутствия дольше, чем 12 месяцев за пять лет. В частности, если отсутствие по работе (моряк, дальнобойщик и т.д.).

Вроде как глава PMLP Майра Розе могла, оценив ситуацию, многим пойти навстречу.

Также представитель Сейма заверил, что вовсе не обязательно было заявляться именно на статус постоянного жителя ЕС в Латвии — можно было выбрать любой другой вид на жительство.

Так ли это — должно проясниться именно во второй день. Также в этот день станет ясно, почему граждан России 65-75 лет обязали сдавать языковой экзамен, несмотря на рекомендацию омбудсмена. И почему необходима письменная часть, на которой большинство и споткнулось.

В свою очередь, 15 января, в КС выступят представители Латвии в международных институциях по правам человека и общества Baltic Human Rights Society. А на последний четвертый день слушаний назначены дебаты.

Приговор — в середине февраля.

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