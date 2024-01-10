Вечером в среду, 10 января, около 18 часов электроснабжение было нарушено у примерно 2200 клиентов Sadales tīkls в Елгаве, сообщили агентству LETA представители предприятия.

В компании пояснили, что не могут подтвердить причину сбоя в электроснабжении, но, скорее всего, это связано с резкими перепадами температуры воздуха.

В компании также заявили, что и в Огре были констатированы временные перебои с электроснабжением, которые сейчас уже устранены.

Ранее сообщалось, что в среду утром электроснабжение было нарушено у примерно 6000 клиентов Sadales tīkls по всей Латвии. В свою очередь, во вторник вечером проблемы с электроснабжением были у примерно 3000 клиентов в Елгаве и крае.

Представители Sadales tīkls ранее отмечали, что при резких перепадах температур возникает повышенная влажность, в том числе образуется конденсат на трансформаторных подстанциях. Под влиянием этого в электросети возникли повреждения как во вторник, 9 января, так и в ночь на среду и в среду утром.

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