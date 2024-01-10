На 8 часов утра 10 января около 6000 клиентов оператора распределительной сети AS Sadales tīkls по всей Латвии остались без электроснабжения, сообщили представители компании.

Представители Sadales tīkls утверждают, что повреждение электросети в некоторых местах вызвано резким изменением температуры воздуха. Наиболее массовые перебои зафиксированы в Бауском и Гулбенском краях.

Сотрудники компании интенсивно работают над устранением повреждений, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех потребителей.

В Sadales tīkls также отмечают, что из-за очень быстрого изменения температуры воздуха образовалась повышенная влажность, в том числе конденсат на трансформаторных подстанциях.

При этом в компании отмечают, что большая часть повреждений, зафиксированных во вторник, 9 января, была устранена к полуночи того же дня. Поздно вечером электроснабжение было восстановлено в окрестностях Риги, Мангальсалы и Вецаки, где из-за сложности повреждений и труднодоступности восстановление электроснабжения части потребителей затянулось.

Вечером во вторник, 9 января, в Елгавском крае было прервано электроснабжение около 4200 потребителей. Некоторым клиентам электроснабжение было сразу восстановлено по резервным линиям электропередачи, а остальным примерно 3000 домохозяйства было восстановлено в среду около 7 часов утра.

Представители Sadales tīkls подчеркивают, что из-за повышенной влажности новые повреждения электросетей могут произойти и в среду, 10 января.

Представители компании призывают жителей Латвии быть особенно внимательными и осторожными вблизи линий электропередач и электрооборудования. Если вы видите опасную ситуацию, например, отсутствие электрических проводов, вам не следует приближаться к месту происшествия, а следует немедленно сообщить об этом в Sadales tīkls, позвонив по круглосуточному бесплатному телефону 8404, или в Государственную пожарно-спасательную службу по номеру 112.

Если в доме отключилось электричество, первым делом необходимо проверить бытовые электрические предохранительные выключатели ("вилки") — сработали ли они. Часто включения выключателя достаточно для восстановления электропитания.

Также жители могут следить за текущей ситуацией в электросетях на цифровой карте отключений, доступной на сайте www.sadalestikls.lv, где собрана информация об уже зарегистрированных повреждениях электросетей.

Жителям предлагается сообщать о незарегистрированных повреждениях, замеченных дефектах инфраструктуры на сайте, в разделе "Сообщить о повреждении". Также можно добавить координаты места повреждения.

Sadales tīkls — оператор и разработчик электросетей в Латвии, часть государственного концерна Latvenegro. Компания обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и плановое развитие распределительных сетей, мониторинг использования электроэнергии, меры по снижению потерь и учет электроэнергии, а также создает новые подключения.

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