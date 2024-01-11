Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") призывает сеть центров обслуживания клиентов, созданную Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), расширить телемедицинскими услугами, сообщили агентству LETA в Минздраве.

Министр здравоохранения встретился с министром охраны окружающей среды и регионального развития Ингой Берзиней, чтобы обсудить более тесное сотрудничество в обеспечении качественных медицинских услуг для жителей Латвии. В ходе встречи министры обсудили как видение реформы эффективного управления больничной сетью, доступность первичной медицинской помощи в сельских регионах, так и необходимую поддержку и сотрудничество с самоуправлениями — особенно для мотивации молодых семейных врачей к созданию практики в регионах.

Абу Мери подчеркнул, что укрепление больничной сети необходимо для обеспечения одинакового качества услуг по всей Латвии. В целях обеспечения качества и эффективности оказания комплексных и сложных медуслуг сервисно-методическое руководство будет сосредоточено в клинических университетских больницах с привлечением региональных больниц с качественной профильной службой.

Для эффективного предоставления услуг внедрение управления больничной сетью потребует участия государства в управлении региональной больничной сетью. Абу Мери также сообщил представителям VARAM, что во время посещения региональных больниц он получил поддержку видения управления такой больничной сетью с руководителями больниц и руководителями самоуправлений.

Обсуждая развитие первичной медико-санитарной помощи, глава Минздрава пояснил, что отсутствие практики семейного врача — это не только проблема отдельных районов, но и масштабная проблема во всей Латвии.

По словам Абу Мери, сейчас Минздрав работает с профессиональными организациями семейных врачей над созданием новой модели оказания первичной медицинской помощи. Но уже в переговорах с семейными врачами обозначилась необходимость тесного сотрудничества с органами местного самоуправления для оказания услуг в малонаселенных районах и чтобы заинтересовать молодых семейных врачей в работе в регионах.

Не менее важным является участие местных органов власти в организации мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний. В период планирования средств ЕС на 2021-2027 годы запланированное доступное финансирование составляет более 14 миллионов евро, которые должны быть направлены на улучшение здоровья и качества жизни населения.

Абу Мери призвал Минздрав более тесно сотрудничать в расширении услуг сети центров обслуживания клиентов, созданной VARAM, а именно - в телемедицинских услугах.

Абу Мери также проинформировал о плане создания центра цифровых компетенций, который обеспечит эффективное управление унифицированными цифровыми решениями в здравоохранении и разработку и внедрение новых совместимых решений.

По словам Берзини, VARAM продолжит сотрудничество, чтобы улучшить доступность медицинских услуг в регионах.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram