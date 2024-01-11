Украина может и впредь рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Латвии, а новый пакет военной помощи даст ей дополнительные возможности остановить Россию и ее злодеяния. Об этом заявила сегодня премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В четверг в Кабинете министров также был подписан договор между правительствами Латвии и Украины, который регулирует сотрудничество в сфере технической и финансовой помощи между двумя государствами.

Подписан и совместный меморандум Министерства стратегических отраслей Украины и Федерации охранной и оборонной промышленности Латвии.

В начале встречи премьер-министр подчеркнула, что Латвия была, есть и останется с Украиной, а народ Украины может рассчитывать на военную, политическую и финансовую поддержку Латвии.

"Мы дали вам свои обещания, и мы выполним их и в Латвии, и в Европейском Союзе, и поддерживая ваш путь в НАТО. Для нас естественно поддерживать Украину, потому что Латвия знает, что такое зло — мы пережили злодеяния советского оккупационного режима. К сожалению, это же зло возродилось и в сегодняшней России", — резюмировала Эвика Силиня.

Глава Кабинета министров ЛР подчеркнула, что украинский народ борется со злом, защищая свои дома и свои семьи, одновременно проводя реформы, которые откроют Украине двери в Евросоюз.

Новый пакет военной помощи Латвии предусматривает доставку в Украину оружия, боеприпасов, беспилотников, артиллерии и техники. Кроме того, Латвия продолжит обучение украинских военнослужащих.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram