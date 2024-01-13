В прошлом году в Латвии был зафиксирован существенный рост реэмигрантов. По сравнению с 2022-м годом их количество увеличилось на 202 человека (+37%), достигнув 909 человек, сообщает rus.LSM со ссылкой на "Латвийское радио".

Самый большой прирост вернувшихся на родину в 2023 году зафиксирован в Видземском регионе — 181 человек (годом ранее — чуть больше 60). Еще 59 семей собираются переехать в ближайшее время. В Земгальский регион в прошлом году вернулись 118 человек, это тоже больше, чем в 2022-м.

Единственный регион Латвии, где число реэмигрантов сократилось, — это Латгале. В прошлом году в регион вернулось 136 человек, хотя годом ранее их было 197.

В основном, люди в Латвию возвращаются из Великобритании, Ирландии, Норвегии. В основном это семьи с детьми школьного возраста.

Подавляющее большинство реэмигрантов — семьи с детьми. В списке причин реэмиграции чаще всего упоминаются бесплатное качественное образование, возможность говорить на латышском языке, близость друзей и родственников, качество латвийской медицины и цены на медицинские услуги.

Люди едут, в основном, в регионы, где больше рабочих мест, — например, в Валмиеру, Цесис, Огре. Сложнее найти работу женщинам. Мужчины, как правило, устраиваются довольно быстро, особенно, если они готовы работать в сфере производства и строительства, — рабочих рук не хватает.

Проблемой для многих реэмигрантов становится жилье — свое они, как правило, продали при отъезде, так что теперь приходится арендовать. На помощь самоуправлений в этом вопросе они не рассчитывают и вообще не ждут, что им что-то дадут, — активно ищут работу и не надеятся на социальное пособие. Некоторые из реэмигрантов открывают свой бизнес в сфере общепита и гостеприимства.

В Видземе при поддержке координатора вернулись 72 семьи (181 человек), а 84 семьи (247 человек) вернулись в регион самостоятельно и уже потом обратились за консультацией к координатору. Сейчас в Видземе подготовлено 1086 предложений для реэмигрантов, и потенциально в регион еще смогли бы вернуться 294 семьи или 695 человек.

Координатор по ремиграции Видземского планового региона Инга Маджуле сообщила, что основными причинами возвращения являются экономические условия и желание иметь детей

обеспечить лучшее образование, а также желание поддерживать языковые и культурные связи.

Самые большие проблемы, с которыми сталкиваются реэмигранты - доступность жилья и поиск работы.

"Стоимость жизни в Великобритании и Ирландии растет, и люди начинают понимать, что в Латвии можно жить достаточно хорошо, если удастся найти подходящую работу — качество жизни здесь может быть даже выше. Особенно это актуально для семей с детьми, которые ценят бесплатное и высшее образование в Латвии. Также важно, чтобы семьи хотели

чтобы их дети говорили по-латышски", — объясняет Маджуле.

"После возвращения люди часто ищут работу и предпочитают более экономически активные места - Валмиеру, Цесис и Огре. В регионах труднее найти работу, особенно если требуются определенные навыки", - добавляет координатор.

В целях содействия вовлечению ремигрантов в бизнес в Видземе для самоуправлений был организован конкурс "Меры поддержки реэмиграции — поддержка бизнеса". Цель конкурса - определить те самоуправления, которые будут осуществлять поддержку бизнеса и получат государственную помощь и софинансирование с 2024 по 2026 год.

Ранее сообщалось, что Рижское самоуправление предоставит денежные пособия в размере 1845 евро для поддержки реэмигрантов. Чтобы получить пособие, соискатель должен иметь прописку в Риге и проработать в любой латвийской компании не менее четырех месяцев (при этом его валовая зарплата за это время должна быть не менее 2500 евро).

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