"Нужно следить за тем, чтобы производитель вообще не прекратил поставки товара. Потому что есть несколько ограничивающих факторов, - бюрократия, разрешения на регистрацию, расходы на содержание", - сказал в программе TV24 "Naudas cena Иварс Калвиньш, химик, президент Латвийской академии наук и председатель Совета Латвийского университета.

"Если государство хочет оказать реальное влияние на цену лекарств, производимых нашей национальной фармацевтической промышленностью, то оно должно начать с того, чтобы оказать какую-либо помощь фармацевтическим производителям", — полагает Калвиньш.

Глава Латвийской академии наук подчеркнул, что цена начинается с разработки лекарств, разработки технологии производства и с самого производства.

Ученые постоянно внедряют инновации в разработке технологий производства лекарств, что позволяет снизить себестоимость производства и цену конечного продукта, поясняет химик.

"Все действующие на данный момент разрешения действительны с 2005 года и не менялись. Однако изменились требования как к фармацевтике, так и к образованию провизоров, аптек и заведующих аптеками. Требования выросли, а возможностей заработать - не так много", - добавил Калвиньш.

По его словам, надежда на то, что медицину в Латвии можно удешевить, является иллюзией. Наоборот, медицина будет оставаться все дороже.

"Но надо учитывать, если мы не рубим сук, на котором сидим, — это доступность (лекарств). Необходимо следить за тем, чтобы производитель вообще не прекращал поставки товара. Потому что есть несколько факторов, которые его ограничивают — бюрократия, разрешения на регистрацию, расходы на содержание и тому подобное", - заявил председатель Совета Латвийского университета.

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