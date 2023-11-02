Впредь государство будет полностью оплачивать лекарства, необходимые больным мигренью, лейомиомой матки и атопическим дерматитом, предусматривают поправки к правилам Кабинета министров, вступившие в силу со 2 ноября.

С вступлением в силу поправок приложение 1 к правилам Кабмина № 899 "Заболевания, при лечении которых компенсируются затраты на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения" дополнено пунктом 14.3.3 о диагнозах с кодами G43.0-G43.3, G43.8, G43.9, при которых лекарства будут компенсироваться на 100%.