На прошлой неделе в Латвии была официально объявлена эпидемия гриппа, поэтому Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) со вторника, 16 января, вводит ограничения на посещение пациентов, сообщает LETA.

RAKUS указывает, что с 16 января во время эпидемии гриппа разрешено посещение только тяжелобольных или критически больных с разрешения лечащего врача или заведующего отделением и с соблюдением строгих мер эпидемиологической безопасности.

К пациентам не будут допущены посетители, у которых наблюдаются какие-либо симптомы острой вирусной инфекции — кашель, чихание, насморк, повышенная температура. Одновременно к пациенту сможет прийти один посетитель. Категорически запрещается входить в палаты в верхней одежде, во время пребывания в больнице необходимо носить маску.

Врачи RAKUS призывают людей, которым в сезон гриппа назначена хирургическая операция в стационаре, плановые медицинские манипуляции в медучреждениях или визит к семейному врачу или другому медицинскому специалисту, и которые не были привиты вакциной против гриппа этого сезона, быть особенно осторожным и соблюдать меры предосторожности и гигиенические условия, чтобы не заболеть.

Инфектологи RAKUS отмечают, что единственным эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Определенно рекомендуется вакцинировать пациентов с хроническими заболеваниями, например, пациентов, страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, печени, почек, онкологическими заболеваниями, диабетом, ожирением и другими.

Те, кто ежедневно вынужден общаться лицом к лицу с большим количеством людей — например, медперсонал — также должны быть вакцинированы против гриппа.

Чтобы не подвергать опасности здоровье себя, членов своей семьи, близких и коллег по работе, врачи RAKUS просят соблюдать меры предосторожности и не выходить из дома с симптомами заболевания. Например, провести дистанционную консультацию с врачом.

Во время эпидемии гриппа жителей призывают избегать посещения мест скопления людей.

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