Латвийские фермеры рассматривают возможность проведения акций протеста, выяснило агентство LETA.

Председатель правления объединения "Zemnieku saeima" Юрис Лаздиньш сообщил, что после экстренного собрания фермеров в Слампе 2 ноября недовольство в отрасли сохранилось.

"Чиновники обещали быстро решить проблемы, поднятые фермерами, но движение идет непростительно медленно", — сказал он, отметив, что, например, выплаты поддержки фермерам до сих пор задерживаются.

Лаздиньш заявил, что в настоящее время обсуждаются возможные акции протеста, такие как "тракторы на улицах".

Председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Гутманис сообщил, что сейчас собирается информация о ситуации в отрасли — как обстоят дела с выплатами поддержки, сколько денег было выплачено и сколько фермеров все еще ждут субсидий. После сбора информации будут подготовлены предложения для правительства и Министерства сельского хозяйства.

Гутманис отметил, что в отрасли ведется работа по ряду важных вопросов налоговой политики, которые планируется рассмотреть в первой половине этого года. Например, пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания и кадастровая стоимость недвижимости (заморожена до 2025 года). Для отрасли важна и поддержка закупок дизельного топлива, а также сокращение бюрократии и облегчение ввода информации в базы данных.

Если ответственные органы откажутся сотрудничать или заявят, что предложения не могут быть реализованы, будут проведены протесты, заявил глава LOSP.

Гутманис пояснил, что "общий фон" в отрасли сформировался из-за неудачного 2023 года. Сейчас для латвийских фермеров самое главное, чтобы ни государство, ни ЕС не сокращали поддержку. В конце января члены LOSP планируют встретиться с представителями министерства, чтобы выяснить его планы на этот год. Тогда можно будет сделать прогнозы и для аграрного сектора.

LOSP — ассоциация, объединяющая 54 национальные неправительственные организации производителей и переработчиков, охватывающая всю территорию Латвии и все отрасли производства. Организация формулирует единое мнение фермеров для защиты интересов производителей и дальнейших переговоров с учреждениями госуправления и партнерами.

"Zemnieku saeima" - фермерская организация Латвии, основанная в 1999 году. Членами ассоциации являются 800 мелких и крупных фермерских хозяйств со всей Латвии. В совокупности они управляют более чем 500 тысячами гектаров сельскохозяйственных земель (растениеводство — 54%, молочное животноводство — 38%, другие отрасли — 8%) и обеспечивают работой более 4000 работников ферм.

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