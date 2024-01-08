В Германии началась неделя протестных акций, организованных Немецким крестьянским союзом (DBV). Утром в понедельник, 8 января, фермеры блокировали дороги в разных регионах Германии и вызвали существенные перебои в движении транспорта. По данным полиции, около 5500 тракторов приехали из близлежащих районов в Мюнхен, где в тот же день запланирована основная акция протеста.

Еще одним из центров проведения акций являются Берлин и окружающая его федеральная земля Бранденбург. В столице Германии длинная колонна тракторов проехала к Бранденбургским воротам. Власти федеральной земли сообщили, что фермеры блокировали целые города. В частности, в настоящее время отсутствует возможность въехать в город Бранденбург-на-Хафеле, указала полиция в соцсети X.

Несколько колонн сельскохозяйственной техники движутся в направлении города Эберсвальде, а в центр Потсдама уже прибыли первые тракторы в составе колонны протестующих. Наблюдаются серьезные перебои в движении городского транспорта. Кроме того, сообщается, что на данный момент блокированы почти все въезды на автобаны по всему Бранденбургу.

О блокировании въездов на автобаны сообщают из земель Мекленбург — Передняя Померания, Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Через Штральзунд на северо-востоке Германии проехала колонна из примерно 1000 транспортных средств общей протяженностью около 20 км, сообщила полиция.

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц в направлении ее административного центра — Майнца — движется колонна из более чем 1000 тракторов и грузовиков протяженностью 18-20 км. Большие колонны протестующих фермеров на сельхозтехнике прибыли также в Гамбург, Бремен и Дюссельдорф. Кроме того, полностью заблокирован проезд через пограничный переход Раштатт-Винтерсдорф на границе с Францией.

В Эмдене на северо-западе ФРГ в результате протестов приостановили производство на заводе Volkswagen. Подъезды к заводу были блокированы фермерами, поэтому сотрудники не имеют возможности прибыть на работу, сообщила пресс-секретарь компании. Указывается, что работа должна возобновиться 9 января.

Протесты против отмены субсидий фермерским хозяйствам

Всего в Германии запланированы более 100 акций фермеров, а кульминацией протестной недели должна стать демонстрация в Берлине 15 января. Немецкие фермеры выступают против запланированного правительством сокращения сельскохозяйственных субсидий.

Глава DBV Йоахим Руквид призвал жителей страны проявить понимание в связи с вероятными неудобствами. "Мы хотим организовать наш протест мирно и демократическими методами. Но когда мы будем передвигаться на тракторах, это неизбежно приведет к нарушению дорожного движения", — заявил Руквид в интервью журналу Stern.

Немецкие фермеры с декабря организуют массовые акции протеста. В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году фермеров собирались лишить скидок на дизельное топливо и налоговых льгот. По подсчетам Министерства финансов ФРГ, эта мера помогла бы экономить для бюджета 480 млн евро ежегодно.

Позднее Берлин решил скорректировать свои планы — отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Однако в Немецком крестьянском союзе не отказались от протестов, чтобы подчеркнуть, что не примут запланированное повышение налогов для сельскохозяйственной отрасли. "Эти планы должны быть сняты с повестки дня. Мы не изменим свое мнение", — подчеркнул Руквид.

Несколько дней назад фермеры заблокировали на пароме вице-канцлера Роберта Хабека. Политик возвращался из отпуска, когда на причале его встретили возмущенные протестующие. Хабек предложил провести беседу с несколькими их представителями, однако фермеры отклонили это предложение. Чтобы разблокировать паром, полиция применила слезоточивый газ.

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