Акционерное общество Rīgas siltums планирует с июня немного снизить тариф на тепловую энергию, сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию.

8 января AS Rīgas siltums представило в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) новый тариф на тепловую энергию. Планируется, что с 1 июня тариф составит 87,52 евро за мегаватт-час, что будет на 0,06% ниже действующего тарифа.

Согласно информации на сайте Rīgas siltums, с 1 октября 2023 года тариф на теплоэнергию в Риге составляет 87,57 евро за мегаватт-час.

Изменения тарифа связаны с изменением постоянной части тарифа. Чаще всего тариф на теплоэнергию меняется в результате колебаний цен на топливо и покупную теплоэнергию, поясняют в компании.

В Rīgas siltums заявляют, что в 2023 году компания снизила тариф в четыре раза, внеся изменения в переменную часть тарифа.

Новый тариф на тепловую энергию будет оценивать SPRK.

Оборот AS "Rīgas siltums" в прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го, по предварительным данным, составил 442 миллиона евро, что в два раза больше, чем в предыдущем финансовом году, а прибыль компании выросла на 17,2% — до 1,84 млн евро.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - SIA "Energiųs otųlių. RIX", а Latvenergo принадлежит 0,005% акций.

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