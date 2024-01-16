Необходимо продолжить активную работу по обеспечению всесторонней ответственности России и ее представителей за агрессию и военные преступления, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, 16 января Ринкевич встретился с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, чтобы обсудить двусторонние отношения между двумя странами, сотрудничество в обороне и экономике, поддержку Украины, а также интеграцию Северной Македонии в ЕС. Встреча состоялась во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Президент Латвии подчеркнул необходимость продолжать поддерживать Украину, предоставляя ей всю необходимую военную поддержку, а также способствуя осуществлению реформ и европейской интеграции.

Ринкевич выразил удовлетворение дружественными двусторонними отношениями между Латвией и Северной Македонией, а также вкладом Северной Македонии в укрепление безопасности Латвии.

"Я доволен активным политическим диалогом между Латвией и Северной Македонией, а также тесным сотрудничеством на двусторонней основе и в международных организациях. Я верю, что решение airBaltic начать прямые рейсы из Риги в Скопье в мае этого года будет способствовать политическому и экономическому сотрудничеству", — сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул важность европейской интеграции, высоко оценил достижения Северной Македонии в реализации реформ, ее полное присоединение к общей внешней политике и политике безопасности ЕС, включая санкции против России.

По мнению Ринкевича, процесс расширения ЕС должен основываться на критериях, и Северная Македония должна иметь возможность начать переговоры о расширении. Он признал, что страны Западных Балкан сталкиваются с различными проблемами, которые необходимо помочь преодолеть вместе.

Президент Латвии принимает участие во Всемирном экономическом форуме с 15 по 18 января.

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