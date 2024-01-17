Правительство по-прежнему работает как единая команда, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

По мнению Силини, возглавляемое ею правительство способно работать над сложными вопросами, по которым у политических партнеров нет единого мнения.

На просьбу дать оценку состоянию экономики Латвии и ее отставанию среди стран Евросоюза, Силиня не стала оценивать работу предыдущих правительств под руководством "Нового Единства", а отметила, что в планах правительства — уменьшение бюрократии в строительной отрасли, что будет способствовать экономическому развитию.

16 января Кабинет министров утвердил план действий правительства под руководством Силини. В документе перечислены 269 мер, которые конкретизируют 40 пунктов правительственной декларации. Наибольшее внимание в плане действий уделено содействию экономическому развитию Латвии.

Отвечая на вопрос о результатах работы правительства по укреплению гражданской обороны и созданию бомбоубежищ, премьер сообщила, что определено около 29 000 зданий, которые можно приспособить для бомбоубежищ.

Правительство намерено разработать строительные нормы, в которых будут перечислены требования к бомбоубежищам и указано, где они должны быть оборудованы. Министерство внутренних дел определит объекты, которые можно приспособить под бомбоубежища быстро и с меньшими усилиями, после чего будет произведен расчет необходимых на эти цели средств.

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