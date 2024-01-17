В пятницу, 19 января, в Чернигов отправятся материалы для поддержки электроснабжения, приобретенные на пожертвования кампании, организованной Elektrum в поддержку Украины, сообщили представители AS Latvenergo.

Благотворительная кампания, проводимая Elektrum, завершилась, общая сумма пожертвований составляет 99 994 евро.

Кампания проходила в ноябре и декабре 2023 года и ее целью была поддержка украинского общества. В рамках акции, организованной совместно с Посольством Украины и благотворительным порталом Ziedot.lv, планировалось пожертвовать для Украины по одному евро за каждый контракт на оказание услуг природного газа "Elektrum в ноябре и декабре.

Цель пожертвования — материалы, необходимые для электроснабжения Черниговской области, сильно пострадавшей от войны, — определило Посольство Украины.

Передача пожертвований Elektrum состоится в пятницу, 19 января, в 10:00 на территории производителя электрооборудования и электроматериалов AS Energofirma "Jauda. В мероприятии примут участие министр экономики Виктор Валайнис, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, посол Латвии в Украине Илгварс Клява, руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта, председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте.

В 2022 году оборот Latvenergo увеличился в 2,1 раза, достигнув 1,231 миллиарда евро, а прибыль предприятия увеличилась в 2,6 раза и составила 209,362 миллиона евро.

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