Жители Кулдиги и Талси разными способами протестуют против закрытия школ, сообщает агентство LETA.

Одной из форм протеста является сбор подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv, где представлены три инициативы, а именно - по сохранению средней школы в Мерсрагсе и начальной школы в Эдоле, а также по сохранению малых сельских средних школ.

Инициативу "Lauku mazajām vidusskolām — būt!" ("Малым сельским школам — быть!") подписали 11 015 жителей, и она будет передан в Сейм. Автор инициативы Маргарита Колосова хочет добиться, чтобы Минобразования и науки при планировании и реализации школьной реформы не опиралось только на цифры в таблицах, а понимало, что за каждой цифрой стоит ребенок, семья, учитель и будущее села.

Автор призывает Минобразования отказаться от действующего количественного критерия густоты сети сельских средних школ с расстоянием 50 ким между школами (ее предложение - не более 25 км от места жительства учащегося), а также установить в законодательстве качественные критерии, чтобы школа могла сохранить статус средней школы.

"Потому что в системе образования речь идет или, по крайней мере, должна одти об успехах, о качестве образования, об учителях и детях, а не о километрах", — говорит Колосова.

Инициатива "Мерсрагской средней школе быть!" в течение дня собрала 515 подписей, и она будет передана в самоуправление Талсинского края.

Инициативу представила Лаура Балките, пояснив, что она хочет, чтобы власти Талсинского края прислушались к мнению учащихся и родителей и определили статус учреждения как средную школы. Тогда на побережье Курземе сохранится средняя школа.

В этом году в средней школе Мерсрагс состоится 50-й выпуск, но за время существования средней школы в ее старших классах всегда было меньше 60 учеников.

Автор инициативы считает, что разработанные Минобразования критерии разрушают стабильные сельские средние школы, в том числе среднюю школу Меерсрагс, которую посещают также учащиеся из других мест.

Родители учеников начальной школы в Эдоле собирают подписи на портале Mana balss за сохранение своей школы и снимают видео с критикой работы Кулдигской краевой думы. На портале Mana balss 1133 жителя подписались за сохранение начальной школы "Эдоле", это предложение передано в самоуправление Кулдигского края.

Авторы инициативы хотят добиться, чтобы краевая дума выполнила данное родителям учащихся начальной школы обещание о сохранении одного из старейших учебных заведений Курземе. Школа в Эдоле была основана в 1822 году и имеет относительно высокий рейтинг образовательных достижений.

Жители подчеркивают, что за последние годы в реконструкцию и развитие этого учебного заведения было вложено много средств государства и самоуправления. Кроме того, начальная школа в Эдоле адаптирована к обучению учащихся, которым присвоен код специального образования.

В своем видео на Facebook жители Эдолы призывают прекратить лгать им и спрашивают руководство края, должны ли дети платить за огромные долги Кулдигской думы.

Родители учеников начальной школы в Кабиле, которую тоже планируют закрыть 1 августа этого года, пишут письмо президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, а также собирают подписи в местное самоуправление.

Решение о закрытии школ в Талсинском и Кулдигском краях депутаты должны принять на заседании думы 25 января.

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