Сейчас ведется поиск решения, чтобы аттестат об окончании 9-го класса или основного образования был действительным, даже если школьник отказался от изучения русского языка, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

Пока стандарт основного образования этого не предусматривает и решение еще не найдено, но это обязательно будет. "Ясно, что можно будет закончить 9-й класс, если дети или их родители откажутся от изучения русского языка", — отметила политик.

В то же время она признала, что по-прежнему существуют проблемы с доступностью учителей языков Европейского союза (ЕС), и тревожно то, что такие проблемы есть не только в регионах, но и в Риге.

Нехватку учителей иностранных языков Министерство образования и науки пыталось сократить путем предоставления стипендий, но до тех пор, пока ситуация реально не улучшится, школы должны справляться с помощью "различных творческих решений", например, организовывать занятия иностранным языком дистанционно, заявила Чакша.

Политик признала, что через два года полностью отказаться от русского языка как второго иностранного в школах, заменив его одним из языков ЕС, станет большим вызовом.

Министр добавила, что, например, в Латвийском университете в этом году увеличилось количество студентов, изучающих французский язык, однако задача министерства состоит в том, чтобы после окончания учебы эти студенты остались в образовательной системе, а не ушли в другую сферу. Этого можно добиться как зарплатой и педагогической поддержкой, так и повышением престижа профессии учителя.

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