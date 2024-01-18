Посыпание солью проезжих частей и тротуаров - привычный способ для снижения скольжения. Несмотря на то, что уже много лет идут разговоры о его негативном влиянии на окружающую среду, использование соли с этой целью в Латвии не сокращается, так как до сих пор другой замены не найдено, пишет газета Diena.

Главным аргументом против использования гранитной крошки является высокая стоимость материала и то, что он эффективен только когда температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов.

Обязательные правила Рижской думы предусматривают, что проезжие части и остановки должны регулярно посыпаться солью, в то время как тротуары - только в случае гололедицы. В остальных случаях обрабатывать солью покрытие тротуара нельзя.

Это значит, уже сейчас применение соли в городской среде ограничивается, пояснил на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике и.о. директора департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Янис Вайводс.

Что касается проезжих частей, то в 2012 и 2020 годах столичное самоуправление изучало альтернативные варианты противоскользящих материалов, но признало, что ни в Латвии, ни за рубежом реагента против обледенения, равноценного соли, сейчас нет.

Что касается гранитной крошки, то она эффективна, начиная от минус 6 градусов, а лучше всего - от минус 10 градусов. Надо учитывать, что гранит в Латвии не добывается, его нужно закупать и потому этот материал обходится очень дорого.

"В последние годы зимы отмечаются частыми снегопадами, и приходится регулярно обрабатывать улицы смесью против скольжения. Исключением стал сезон 2019/2020, когда этого делать не пришлось, так как зимних климатических условий фактически не было", - отметил Вайводс.

Когда температура опускается ниже минус десяти градусов, используется не хлорид натрия (NaCl), а хлорид кальция (CaCl2) - он более эффективен, хотя и в пять раз дороже NaCl.

Стоимость остальных реагентов в 7-14 раз выше, и приобретать их экономически невыгодно.

""Самоуправление оценивало в том числе различные вещества биологического происхождения, но, например, если мы начнем разливать свекольный сок на улицах, эффект будет не положительным, а отрицательным, и у нас можно будет снимать фильмы ужасов", - иронизирует Вайводс.

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