Находящийся в оппозиции "Объединенный список" (AS) потребовал у министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") объяснений по поводу отказа авиакомпании airBaltic предоставить информацию депутатам.

AS хотел получить у airBaltic информацию о том, были ли доступны более дешевые альтернативы (регулярные рейсы) в период, когда экс-премьер Кришьянис Кариньш летал в командировки спецрейсами.

Запрос был адресован Агентству гражданской авиации (CAA), которое перенаправило его авиакомпаниям — airBaltiс, Wizz Air, Ryanair и LOT Polish Airlines. Польская авиакомпания затребованную информацию предоставила, сообщив, что 19 января 2022 года, когда Кариньш воспользовался спецрейсом, на рейсе LOT было 52 свободных места.

С другой стороны, airBaltic отказалась отвечать на запрос на том основании, что это "коммерчески чувствительная информация, которая может отрицательно повлиять на конкурентоспособность авиакомпании".

Теперь АS просит министра сообщения Бришкенса объяснить, считает ли он отказ airBaltic предоставлять информацию депутатам приемлемой практикой, а также не исходил ли запрет на предоставление информации от премьер-министра Эвики Силини.

Также по запросу "Объединенного списка" спецрейсы Кариньша оценивает Госконтроль в рамках общей проверки правильности отчетов Кабинета министров. Эта проверка должна быть завершена к апрелю, а промежуточное заключение будет готово еще раньше.

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