В столице вводятся существенные ограничения в организации движения, в дальнейшем будет запрещено движение грузового транспорта через центр города, сообщило агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

В дальнейшем движение грузового транспорта будет запрещено в обоих направлениях по Каменному мосту, на участке улицы Краста от Островного моста до набережной Генерала Радзиня, от набережной Радзиня до улицы 13-го января, на участке набережной 11-го ноября от улицы 13-го января до Вантового моста и на участке улицы Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.

"Одна из целей самоуправления — освободить центр города от транзитных грузовых авто, улучшив состояние окружающей среды и качество городской среды в целом. Сейчас это возможно, поскольку, открыв Восточную магистраль, мы можем направить грузовой транспорт по объездной дороге", — пояснил председатель Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс ("Новое Единство").

Политик считает, что таким образом центр Риге станет дружелюбнее и доступнее жителям. К тому же будет снята освободится набережная 11-го ноября и подход к Даугаве.

21 декабря, в Риге была торжественно открыта для движения Восточная магистраль. Новая трасса обеспечивает быстрое сообщение между Пурвциемсом, Плявниеки, Дарзциемсом и Тейкой без необходимости проезда через центр города, что разгружает и набережную Даугавы.

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