Новая Восточная магистраль, которая открывается в четверг, 21 декабря, улучшит движение в Риге, но в то же самое время создаст большие заторы на перекрестке улиц Раунас и Бривибас. Об этом в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис.

Восточная магистраль станет отличным подарком на Рождество для всех рижских водителей, убеждён эксперт. Новая транспортная артерия разгрузит центр города от потока грузовиков и уменьшит "пробки" во многих местах города.

"В целом, улучшения будут ощутимыми - все большие дороги разгружают движение вокруг себя. Обязательно улучшится движение в самом центре. В Пурвциемсе станет немного тише, так как и там исчезнут грузовики", — рассказывает Ирбитис.

А вот перекресток с улицей Бривибас станет "узким бутылочным горлышком" новой магистрали.

"Уже сейчас видно, что там возникнут проблемы. Нужно его перестраивать, создавать новые развязки. Если ничего не делать, то это будет способствовать большим заторам", — предупреждает эксперт.

Чтобы еще больше улучшить движение транспорта, специалист призывает Рижскую думу приступить к строительству Северной магистрали и достроить Южный мост.

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