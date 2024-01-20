Рижское самоуправление откажется от сотрудничества с потенциальным инвестором Андрейсалы Мохамедом Али Алаббаром, если будут раскрыты его связи с Беларусью, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Как уже ранее писал портал Delfi, по данным литовской газеты Verslo Žinios, несмотря на поддержку диктатором страны Александром Лукашенко российского вторжения в Украину, компания, которую представляет Али Алаббар, продолжает реализовывать огромный проект North Waterfront в Минске.

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"Само собой разумеется, что Рижское самоуправление не сотрудничает и не будет сотрудничать ни в какой сфере со сторонниками государств-агрессоров или их сателлитов", — заявили агентству LETA в Рижской думе, пресс-служба которой ранее не ответила порталу Delfi на тот же вопрос.

На данный момент у самоуправления нет информации о том, что данный инвестор находится в санкционном списке или выражал поддержку войне, развязанной Россией в Украине, где белорусский режим является активным сторонником России. Однако, если такие факты станут известны, самоуправление оставляет за собой право в одностороннем порядке выйти из меморандума о сотрудничестве, пообещало руководство Рижской думы.

В проект развития Андрейсалы планируется вложить более 3 млрд евро



Портал Delfi ранее сообщал, что в начале января председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и руководитель компании по развитию недвижимости Eagle Hills из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммад Али Алаббар подписали меморандум о сотрудничестве по развитию района Андрейсала.

В течение 15 лет в развитие Андрейсалы планируется инвестировать более 3 млрд евро.

В стратегии устойчивого планирования развития Риги Андрейсала определена как стратегическая важная для развития города территория, уникальное местоположение и ценность которой признаны и инвестором из ОАЭ, который считает ее одной из наиболее перспективных с точки зрения развития в Северной Европе, сообщало агентство LETA.

Как пояснил Юрис Петерсонс, директор по коммуникации и проектам Riga Port City, связанного с семьями экс-политика Андриса Шкеле и депутата Сейма Айнара Шлесерса, компания привлекла стратегического инвестора Eagle Hills для развития территории Андрейсалы в течение следующих десятилетий.

Конкретная юридическая форма партнерства еще дорабатывается, сказал Петерсонс.

В настоящее время уже проектируются первые объекты, ведется работа по планированию сети улиц и инфраструктуры, строительство которых должно начаться в этом году. По мере того, как развитие территории будет входить в активную фазу, Riga Port City будет регулярно информировать о ходе проекта, добавил Петерсонс.

Как указал руководитель Eagle Hills, Рига достойна, чтобы и у нее была превосходная набережная, как в Копенгагене или Гамбурге. "Перед нами северная метрополия, расположенная на берегу реки и моря. Я занимаюсь развитием недвижимости уже 30 лет, работал в 16 странах. По моему опыту как девелопера, это уникальное место. Моя цель вместе с местными партнерами — подарить Риге выдающийся образец городской застройки, сохранив при этом характер этого места, чтобы рижане могли здесь жить, работать и отдыхать, а гости — посещать его", — сказал инвестор.

Рижское самоуправление вместе с инвестором на этой территории будет разрабатывать такие направления, как мобильность и транспортные решения, доступность публичного пространства и берега Даугавы, расширение жилищного фонда, развитие бизнеса.

Инвестор из ОАЭ планирует развивать территорию площадью около 57 гектаров как многофункциональную среду, построив жилые дома на более чем 6500 квартир, новый пассажирский терминал в Рижском порту, предлагая широкие возможности для развития бизнеса и культуры, благоустроив публичное пространство и перестроив набережную Даугавы в открытый променад.

Проекты планируется реализовать в несколько этапов, и работа над первой очередью уже началась.

Как сообщили в Рижской думе, Eagle Hills — частная инвестиционная и девелоперская компания, базирующаяся в Абу-Даби и занимающаяся развитием новых городских центров на быстрорастущих международных рынках. В настоящее время компания разрабатывает проекты в ОАЭ, Омане, Бахрейне, Египте, Иордании, Марокко, Эфиопии, Сербии, Албании и Хорватии.

В думе отметили, что инициатива подписания меморандума исходила от инвестора, и дума откликнулась на нее, руководствуясь тем, что в столицу важно привлекать инвестиции. Меморандум о сотрудничестве не налагает на город никаких конкретных обязательств, так как соглашение носит общий характер.

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