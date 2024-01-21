Правительство планирует в течение двух лет софинансировать обучение примерно 3800 детей и молодежи в школах латышской диаспоры за рубежом, согласно плану действий Кабинета министров, возглавляемого Эвики Силиней.

Одна из целей правительства — поддержка идентичности диаспоры и ее принадлежности к Латвии. Для этого МИД взял на себя обязательство софинансировать школы латышской диаспоры за рубежом. Планируется повысить квалификацию учителей диаспоры, обучая около 150 педагогов в год.

Также планируется создать взаимообмен преподавателей диаспоры и передаче знаний, усовершенствовать сайт maciunmacies.lv , разработать платформу sietins.lv. МИД профинансирует мероприятия по содействию изучению латышского языка и обеспечит работу латышских педагогов в летних средних школах диаспоры в США и Австралии.

Планируется организовать мероприятия, популяризирующие латышский язык и его изучение для детей, молодежи и семей диаспоры. Также будет увеличено количество детей в онлайн-классах на платформе "Classflow", оказана поддержка проведения детских лагерей и свыше 70 диаспоральных независимых коллективов.

Ежегодно МИД будет поддерживать проекты около ста организаций, в том числе более 15 тысяч членов диаспоры из 35 стран мира, оказывать поддержку в среднем 14 дисапорам, а также поддерживать темы ремиграции в Латвию.

Планируется ежегодно оказывать поддержку форуму работников международных институтов, который объединяет до 100 участников из 25 стран, проводить образовательные семинары для диаспоры по выборам в Европарламент и в Сейм Латвии.

МИД обещает продолжить общение между учеными Латвии и диаспоры, готовясь к следующему Всемирному конгрессу латвийских ученых в 2028 году.

В следующем году будет организован Всемирный латвийский экономический и инвестиционный форум с 500 участниками очно и 1000 участниками дистанционно, а в этом году и в 2026 году пройдут три бизнес-завтрака в организациях европейской диаспоры с целью привлечения предпринимателей диаспоры к развитию экономики Латвии.

План действий правительства предусматривает поддержку деятельности пяти региональных координаторов и подготовку 1500 персонализированных предложений для ремигрантов. Планируется оказать поддержку реализации региональных мер по содействию реэмиграции в регионах в размере 400 000 евро ежегодно. Планируется, что в ближайшие два года курсы латышского языка пройдут 300 человек.

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