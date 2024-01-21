Растущий дефицит специалистов высокой квалификации в области естественных наук и инженерно-технических профессий и нехватка работников со средним профессиональным образованием, но при этом переизбыток тех, кто изучал социальные, коммерческие или гуманитарные науки. Таковы прогнозы Министерства экономики по рынку труда в Латвии, сообщает передача De facto в эфире LTV.

Как на самом деле выглядит латвийский рынок труда и что хочет делать правительство?

Правительство во главе с Эвикой Силиней на этой неделе утвердило план действий. Несколько пунктов в нем посвящены вопросам, связанным со все более заметным дефицитом рабочей силы. Ответственные министры обещают, что на этот раз они постараются спланировать и сделать приезд и работу гастарбайтеров более доступными для латвийских компаний.

Список вакансий группы компаний Baltic Restaurant обычно состоит из нескольких десятков, но найти сотрудников все сложнее, особенно в Риге. В сфере общественного питания управляющая компания также обслуживает школы и различные учреждения по всей Латвии, здесь трудоустроено около тысячи человек, а в Эстонии — около семисот.

Член совета директоров Baltic Restaurant Кристине Риемере признает, что с каждым годом искать сотрудников становится все труднее. Чаще всего они находят сотрудников, привлекая из других отраслей и помогая с переобучение при необходимости. Попытки найти сотрудников среди тех, кто на данный момент вообще не на рынке труда — как ловля жемчуга.

Более активное вовлечение безработных на рынок труда — один из способов улучшения доступности рабочей силы в краткосрочной перспективе. Этот рынок труда может включать около 70 тысяч человек.

В настоящее время в Латвии зарегистрировано свыше 60 тысяч безработных и 442 тысячи экономически неактивного населения, в том числе — около 15 тысяч молодых людей (старше 15 лет), которые не работают и не учатся, а также студентов, пенсионеров и других групп населения.

"Прогнозируется, что к 2030 году у нас будет 300 тысяч человек с недостаточными навыками, позволяющими быть конкурентоспособными на современном рынке труда. И это то, что нужно решить, учитывая развитие техники в целом. Мы должны понимать, что обучение будет длиться всю жизнь, чтобы мы могли быть включенными в рынок труда", — признает генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс.

Вовлечение жителей Латвии предпенсионного и пенсионного возраста в план государства на рынке труда называется "серебряная экономика". Политики обещают нацелиться на образование для взрослых.

Министр благосостояния Улдис Аугулис заявил: "В первую очередь нам нужно взять ту рабочую силу, которая у нас есть на данный момент. Но существует не только прогнозирование рынка труда, есть и изменения в налоговой системе. Например, человек с ограниченными возможностями не может работать целый день, для него это подработка, а налоги можно платить по минимуму".

Сейчас у работодателей есть более легкие возможности привлекать рабочую силу из третьих стран, уделяя больше внимания ответственности самих работодателей. Ежегодно в Латвию привозят около 20 тысяч гастарбайтеров.

В основном разрешения на работу выдают жителяим из Узбекистана, Беларуси, Украины, России и Индии. Это те, кто был официально ввезен в другую страну и командирован на работу в Латвию. Зачастую это делается для того, чтобы обойти требования Латвии платить гастарбайтеру среднюю зарплату (1373 евро) независимо от сферы, в которой он работает.

Ожидается, что гастарбайтерам придется платить среднюю зарплату по своей отрасли. По мнению министра Виктора Валайниса, даже после изменения требований и сокращения бюрократии количество гастарбайтеров не должно значительно измениться.

В настоящее время безработица в Латвии составляет 6,6%, что указывает на напряженную ситаццию на рынке труда. Но в этом могут быть скрыты и резервы, так как в других европейских странах безработица составляет лишь пару процентов.

Как сообщалось, в декабре 2023 года в Латвии насчитывалось 63 100 безработных, в том числе 26 000 женщин и 37 100 мужчин, что на 1900 больше, чем в ноябре, и на 700 больше, чем в декабре 2022 года.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram