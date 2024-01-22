Новый автобусный маршрут между Рижским аэропортом и центром столицы может быть введен в первой половине этого года, сообщила в понедельник на пресс-конференции председатель правления ГАО "Международный аэропорт "Рига"" Лайла Одиня.

Она отметила, что есть перевозчик, который выразил заинтересованность в предоставлении этой услуги. "Процесс планирования уже начался, мы начали переговоры, но пока не можем сообщить конкретные результаты", — сказала Одиня.

В то же время руководитель аэропорта сообщила, что новый маршрут может быть введен с апреля или ближе к лету, если сторонам удастся договориться.

"Новый автобусный маршрут мог бы решить несколько проблем. Прежде всего, у этого автобуса будет всего несколько остановок, тогда как у автобусов 22-го маршрута предприятия "Rīgas satiksmes" остановок много", — сказала Одиня.

Конечная остановка маршрута может находиться, например, на Рижском международном автовокзале. За проезд будет взиматься фиксированная плата, а автобусы будут ходить каждый час или каждые два часа.

Как подчеркнула Одиня, необходимо понимать, что это коммерческое мероприятие, поэтому перевозчик должен быть заинтересован в предоставлении данной услуги.

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