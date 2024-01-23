В обществе часто можно услышать мнение, что в будущем война с Россией неизбежна в будущем, однако политика НАТО по обширным учениям и сдерживанию направлена на предотвращение такой потенциальной войны. Вероятности в 1% достаточно, чтобы готовиться к предотвращению такой войны, заявил в эфире передачи "Сегодняшний вопрос" (Šodienas jautājums) посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш. Об этом пишет LSM.lv.

"Никто, конечно, не может исключать нечто подобное в будущем, но в аэропортах также есть учения по отработке действий в случае, если самолет загорается при приземлении, но из-за этого мы не утверждаем, что следующий самолет, который приземлится, загорится. Система должна уметь работать во всех кризисных ситуациях. Даже если вероятность потенциальной войны имеет 1%, этот процент достаточно велик, чтобы готовиться, особенно тем, кто заботится о безопасности своей страны, и отработать сотрудничество, выполнение планов для предотвращения этого", — подчеркнул Риекстиньш.

Риекстиньш уклончиво ответил на вопрос о том, получим ли мы после самых масштабных учений НАТО, которые продлятся до мая, ответ, как быстро союзники прибудут в наш регион. Одной из задач этих обширных и длительных учений будет "отработка передислокации войск из Северной Америки и Европы в различные регионы НАТО, будет отработано и сотрудничество в различных сферах".

"Эти учения являются именно демонстрацией силы, чтобы показать любому потенциальному агрессору. На самом деле не говорится, что это будут действия против России, но намек понятен, что НАТО готова работать вместе и удержать агрессора от таких безрассудных действий. Если наступит момент, что они решат проверить силу 5-й статьи, то с первым сантиметром и первой минутой мы ответим", — подчеркнул посол.

"Эти учения пошлют четкий сигнал любому потенциальному противнику о том, что когда мы говорим, что один за всех и все за одного, это не пустые слова", — отметил Риекстиньш.

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