На следующей неделе начнутся крупнейшие со времен окончания Холодной войны учения НАТО. Они будут длиться несколько месяцев, в них примут участие 90 000 военных. Об этом журналистам сообщил американский генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий НАТО в Европе.

Маневры Steadfast Defender начнутся на следующей неделе и будут длиться до конца мая. В них будут участвовать все страны НАТО — их 31 — а также Швеция, которая сейчас находится в статусе кандидата. На учениях будут отрабатываться действия на случай нападения России на одну из стран-участниц НАТО. Такое нападение приведет в силу пятый пункт договора НАТО, предусматривающий коллективную защиту. Он применялся только однажды в истории — после 11 сентября 2001 года.

Ранее самые крупные со времен Хололдной войны проходили в 2018 году в Норвегии, в них приняло участие около 51 000 военных.

Steadfast Defender будет проходить в разных странах, от Северной Америки до восточных границ НАТО. Примут участие 50 боевых кораблей, 80 летательных аппаратов и более 1100 боевых машин.

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что масштаб учений свидетельствует о новой степени готовности альянса. По его мнению, к возможной войне с Россией следует лучше подготовиться и гражданскому обществу. "Мы должны понимать, что мир не гарантирован. Поэтому у нас есть планы, поэтому мы готовимся к конфликту. Мы не ищем конфликта, но мы должны быть готовы в случае нападения", — заявил он.

По его словам, из-за войны в Украине у России стало значительно меньше сухопутных сил, но воздушные и морские все еще сильны.

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