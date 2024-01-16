Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у стран НАТО есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к потенциальному военному конфликту с Россией.

После серии неудач украинских войск на поле боя внутри альянса стала расти озабоченность по поводу того, сколько времени может потребоваться, чтобы подготовиться к восстановлению российских сил на границе после предполагаемого прекращения огня.

„По оценкам нашей разведки, это займет от трех до пяти лет, и это во многом зависит от того, как мы сохраним наше единство и нашу позицию в отношении Украины", — сказала Каллас в интервью The Times.

„Поскольку Россия хочет именно паузы, и эта пауза нужна, чтобы мобилизовать ресурсы и силы. Слабость провоцирует агрессоров, поэтому слабость провоцирует Россию".

Каллас основывалась на отчете Департамента внешней разведки Эстонии (Välisluureamet, VLA), в котором говорится, что Москва рассматривает Эстонию и две другие страны Балтии, как „наиболее уязвимую часть НАТО" и наиболее вероятную цель нападения.

VLA утверждает, что важнейшим приоритетом Кремля после окончания боевых действий в Украине станет скорейшее восстановление своих сил в Западном военном округе, рядом с восточной границей НАТО. В отчете говорится: „С перспективы стран Балтии у России все еще достаточно сил, чтобы оказывать значительное военное давление на наш регион".

В результате, Эстония горячо выступает за то, чтобы ее западные союзники удвоили военную помощь Украине в надежде нанести решительный удар, который поставит крест на территориальных амбициях России в будущем.

„Народ Эстонии будет поддерживать Украину до победного конца. Это очень важно для всех нас", — сказала Каллас президенту Зеленскому, когда тот посетил Таллинн на прошлой неделе.

В отдаленной перспективе, однако, Каллас сказала, что НАТО необходимо принять существовавшую в годы „холодной войны" стратегию „сдерживания" по отношению к России.

Это означает, в частности, увеличение военных расходов стран-членов по крайней мере до 2,5% ВВП, что позволит выиграть время, пока не проявятся структурная слабость российской экономики и вооруженных сил. Войска президента Путина, по некоторым оценкам, потеряли в Украине до 300 000 человек.

Главные слабые места НАТО, с точки зрения Каллас, это нехватка военного снаряжения, в особенности боеприпасов, а также сложности в оперативным развертыванием большого числа войск на линии фронта.

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