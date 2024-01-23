Во вторник, 23 января, объединение "Austošā Saule" провело пикет перед зданием Кабинета министров против ввоза и транзита российских товаров через Латвию. В акции приняли участие примерно 20 человек.

Активисты принесли с собой флаг Латвии и плакаты с надписями на латышском языке - "Стоп зерно, стоп угроза", "Кремлевский хлеб", "Импорт российских товаров = спонсирование убийц и насильников", "Долой лицемерие - хватит кормить российских медведей", "Кровавое зерно, кровавые деньги" и т.д.

Пикет "Austošā Saule" состоялся 23 января во время заседания Кабинета министров.

Участники акции призвали правительство Латвии принять "конкретные решения, соответствующие текущей официальной государственной политике - однозначной поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией".

Как сообщил агентству LETA представитель объединения Райвис Зелтитис, цель пикета — привлечь внимание к ситуации, что спустя два года после начала войны в Украине власти Латвии продолжают позволять компаниям поддерживать экономические связи с Россией.

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