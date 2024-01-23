Констатированы высокие риски вложения финансирования фондов Европейского Союза в латвийскую экономику в соответствии с планом на 2021-2027 годы. Такой вывод сделан на собрании министров, чьи ведомства участвуют в освоении фондов ЕС. До 2 февраля отраслевые министерства должны представить в Минфин предложения о возможных изменениях планов освоения средств еврофондов.

Представители Министерства финансов проинформировали агентство LETA, что во вторник состоялось собрание всех министров, задействованных в освоении средств фондов ЕС. Собрание прошло под руководством министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое Единство"). Темы обсуждения — статус реализации фондов ЕС, констатированные риски реализации и возможные решения.

Для учреждений, участвующих в реализации фондов ЕС, 2023 год был особенно напряженным. Параллельно с разработкой инвестиционных условий для новых фондов ЕС на период планирования 2021-2027 годы необходимо было завершить предыдущий период планирования 2014-2020 года.

Арвилс Ашераденс сообщил, что, несмотря на различные глобальные потрясения, Латвия использовала все выделенные на 2014-2020 годы средства ЕС в объеме 4,6 млрд евро. В то же время выявлены очень высокие риски при инвестировании финансирования новых фондов ЕС в период 2021-2027 годов в латвийскую экономику.

"Потеря будущего финансирования абсолютно неприемлема. Чтобы обеспечить приток инвестиций из фондов ЕС, все отраслевые министерства должны будут до 2 февраля представить в Министерство финансов предложения о возможных изменениях программы фондов ЕС на 2021-2027 годы", — подчеркнул Ашераденс.

Выделение средств ЕС на плановый период 2014-2020 годов в размере 4,6 млрд евро было полностью направлено на инвестиционные проекты. Это было обеспечено превентивными риск-компенсирующими решениями правительства. Так была заложена возможность перерасхода бюджета до 164 миллионов евро для дополнительных инвестиций в новые проекты. Также была использована возможность, предоставленная Еврокомиссией — 60 млн евро были отправлены на поддержку малообеспеченных жителей в отопительный сезон за счет перефинансирования программы фондов ЕС.

В плановый период 2021-2027 годов Латвия имеет доступ к поддержке из фондов ЕС на сумму 4,4 миллиарда евро. В 2023 году отраслевые министерства разработали лишь менее половины, или 47% запланированных правил Кабинета министров, которые оговаривают использование еврофондов. То есть, приняты правила, касающиеся использования 1,31 млрд евро при том, что запланированная сумма — 2,8 млрд евро фондов ЕС и национального финансирования.

В этот период, до 22 января 2024 года, начат отбор 51 проекта с общей поддержкой фондов ЕС в размере 788 миллионов евро, что составляет 16% от выделяемых средств ЕС. Реализация первых 13 проектов обойдется в 284 млн евро из фондов ЕС, что составляет 7% еврофинансирования.

Ожидается, что благодаря Фонду восстановления в народное хозяйство Латвии будет инвестировано 1,97 млрд евро. 22 декабря 2023 года Латвия подала в Еврокомиссию второй платежный запрос по факту исполнения 43 показателей, чтобы получить 335,7 млн ​​евро.

К январю 2024 года в общей сложности был достигнут 61 показатель из 229 контрольных пунктов и целей, поставленных перед Латвией. Инвестиционные правила утверждены на 91% доступного финансирования, отбор проектов осуществляется на 66% или 1,3 млрд евро, а проекты на 49% или 968,4 млн евро находятся в стадии реализации.

Учитывая вышеизложенное, министр финансов разработал дорожную карту перераспределения финансирования из фондов ЕС, которая предусматривает разработку поправок к программе фондов ЕС на плановый период 2021-2027 годов. Таким образом, министерства до 2 февраля должны представить в Минфин свои обоснованные предложения.

После получения этой информации министр финансов Арвилс Ашераденс в марте вновь соберет министров, задействованных в процессе освоения фондов ЕС. Во втором квартале 2024 года Минфин внесет проект изменений в правительственную программу освоения фондов ЕС.

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