За грубые нарушения правил охоты следует применять гораздо более суровые наказания, заявил агентству LETA министр земледелия Армандс Краузе (СЗК), комментируя штрафы, назначенные охотникам за стрельбу по оленям из движущегося автомобиля.

"На данный момент установлен максимальный размер штрафа, который предусмотрен в законодательстве, однако за такие грубые нарушения наказание должно быть гораздо суровее и значительнее. Поручу срочно разработать поправки в соответствующие нормативные документы, предусмотрев существенно более высокий штраф за такие грубые нарушения", — заявил Краузе.

Председатель правления Латвийского общества ветеринарных врачей Илмарс Дуритис заявил агентству LETA, что наказания за нарушения, в результате которых можно потенциально травмировать или даже убить человека, должны быть суровыми. "Этот случай показывает, что установленные в законодательстве наказания за такое грубое нарушение правил охоты являются символическими, незначительными и не удерживающими от новых нарушений", — заявил Дуритис.

В то же время он выразил недоумение тем, почему за такое неприемлемое и запрещенное использование охотничьего оружия не предусмотрена конфискация оружия, лишение лицензии на хранение оружия и другие меры для предотвращения дальнейших нарушений с потенциально опасными последствиями.

В свою очередь, председатель Союза охотников Латвии Янис Бауманис пояснил агентству LETA, что назначенное Государственной службой леса (ГСЛ) административное наказание является лишь частью процесса. Госполиция по-прежнему расследует нарушение в рамках уголовного процесса.

Он подчеркнул, что ГСЛ выполнила свою работу и применила наказания в соответствии с компетенцией службы и выявленными нарушениями. Служба, оценив доказательства, приняла решение об ответственности управляющего охотой и охотников, которые находились в транспортном средстве.

Отвечая на вопрос о соразмерности наказаний, Бауманис подчеркнул, что судить пока рано. Если результат расследования Госполиции не будет соответствовать, то можно будет говорить о несоразмерных наказаниях.

Как сообщалось ранее, 10 декабря 2023 года в социальных сетях было распространено видео очевидца, на котором запечатлено, как в Яунлутриньской волости Салдусского края, на дороге Вентспилс-Кулдига-Салдус, из едущего автомобиля человек стреляет по диким животным.

ГСЛ применила за нелегальную охоту максимальное наказание, которое установлено в Законе об охоте. Участнику охоты, который стрелял по оленям из движущегося автомобиля, назначен штраф в размере 250 евро, а также запрет на использование права охоты сроком на один год.

За неисполнение установленных обязанностей к административной ответственности привлечен также управляющий охотой, который оштрафован на 250 евро и лишен права ведения охоты на два года.

В свою очередь, трем лицам, которые во время охоты также находились в автомобиле, назначен штраф в 150 евро каждому.

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