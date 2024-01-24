"На данный момент установлен максимальный размер штрафа, который предусмотрен в законодательстве, однако за такие грубые нарушения наказание должно быть гораздо суровее и значительнее. Поручу срочно разработать поправки в соответствующие нормативные документы, предусмотрев существенно более высокий штраф за такие грубые нарушения", — заявил Краузе.
Председатель правления Латвийского общества ветеринарных врачей Илмарс Дуритис заявил агентству LETA, что наказания за нарушения, в результате которых можно потенциально травмировать или даже убить человека, должны быть суровыми. "Этот случай показывает, что установленные в законодательстве наказания за такое грубое нарушение правил охоты являются символическими, незначительными и не удерживающими от новых нарушений", — заявил Дуритис.
В то же время он выразил недоумение тем, почему за такое неприемлемое и запрещенное использование охотничьего оружия не предусмотрена конфискация оружия, лишение лицензии на хранение оружия и другие меры для предотвращения дальнейших нарушений с потенциально опасными последствиями.
В свою очередь, председатель Союза охотников Латвии Янис Бауманис пояснил агентству LETA, что назначенное Государственной службой леса (ГСЛ) административное наказание является лишь частью процесса. Госполиция по-прежнему расследует нарушение в рамках уголовного процесса.
Он подчеркнул, что ГСЛ выполнила свою работу и применила наказания в соответствии с компетенцией службы и выявленными нарушениями. Служба, оценив доказательства, приняла решение об ответственности управляющего охотой и охотников, которые находились в транспортном средстве.
Отвечая на вопрос о соразмерности наказаний, Бауманис подчеркнул, что судить пока рано. Если результат расследования Госполиции не будет соответствовать, то можно будет говорить о несоразмерных наказаниях.
Как сообщалось ранее, 10 декабря 2023 года в социальных сетях было распространено видео очевидца, на котором запечатлено, как в Яунлутриньской волости Салдусского края, на дороге Вентспилс-Кулдига-Салдус, из едущего автомобиля человек стреляет по диким животным.
ГСЛ применила за нелегальную охоту максимальное наказание, которое установлено в Законе об охоте. Участнику охоты, который стрелял по оленям из движущегося автомобиля, назначен штраф в размере 250 евро, а также запрет на использование права охоты сроком на один год.
За неисполнение установленных обязанностей к административной ответственности привлечен также управляющий охотой, который оштрафован на 250 евро и лишен права ведения охоты на два года.
В свою очередь, трем лицам, которые во время охоты также находились в автомобиле, назначен штраф в 150 евро каждому.