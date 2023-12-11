Госполиция задержала героя распространившегося по социальным сетям видео, который стрелял по оленям из окна своей машины.

На видео, распространенном в социальных сетях 10 декабря, видно, как какой-то человек в автомобиле просовывает ствол огнестрельного оружия в окно машины и целится в оленей, бегущих по полю рядом с дорогой. Видео вызвало широкий резонанс, его откомментировал даже президент Эдгар Ринкевич. Он заявил, что "такая дикость заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного законом".

Было установлено место видео: трасса Вентспилс-Кулдига-Салдус, Яунлутриньская волости Салдусского края. Полиции удалось установить и личность стрелявшего, и оказалось, что у него есть разрешение на оружие. В данный момент его оружие конфисковано.

Начат уголовный процесс по части третьей статьи 112 — использование запрещенных общественно опасных средств, методов, инструментов или приемов на охоте. Это наказывается лишением свободы до четырех лет, кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами либо денежным штрафом.

В расследовании будет участвовать в том числе Госслужба леса. Ее представитель Ивета Павзинюк поблагодарила автора видео, которое помогло выявить нарушение, и призвала латвийцев сообщать о нарушениях правил охоты.

Союз охотников Латвии подчеркнул на своей странице в Facebook, что условия, показанные на видео, свидетельствуют о грубом нарушении нормативных актов и этических норм охоты. Союз решительно осуждает такое опасное и безответственное поведение, отмечая, что "таким людям нет места среди охотников".

Председатель союза охотников Янис Бауманис полагает, что происходящее на видео явно является маргинальной охотой.

"Все, что можно было, там нарушено, начиная с нормативных актов и заканчивая положениями охотничьей этики и законодательства", — заявил он.

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