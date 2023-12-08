В Неретской волости Айзкраукльского края на лед вышли и провалились в реку шесть оленей. Животные утонули, сообщает журнал Medības.

По следам животных можно догадаться, что по льду реку переходило больше оленей — 11-12 животных, однако остальным удалось перебраться на другой берег. Утонули оленята и самки.

Как сообщил журналу Medības охотник, время от времени в реке погибают олени, но в таком большом количестве животные еще не умирали.

"На берегу растут яблони, к которым олени приходят угоститься яблоками. Непонятно, почему олени стадом решили перейти реки, хотя в том месте есть переход для животных", — заявил охотник.

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