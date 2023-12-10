Агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию сообщает, что возбуждено уголовное дело за расстрел лесных животных из движущегося автомобиля. Пользователи социальной сети "Х" резко и эмоционально раскритиковали увиденное на видео.

На видео, распространенном в социальных сетях 10 декабря, видно, как какой-то человек в автомобиле просовывает ствол огнестрельного оружия в окно машины и целится в оленей, бегущих по полю рядом с дорогой.

Представители полиции информируют, что установили место происшествия, показанное на видео, и возможных причастных к этому лиц. Возбуждено уголовное дело и проводится работа.

По мнению президента Латвии Эдгара Ринкевича, "такая дикость заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного законом".

На инцидент отреагировал и министр сельского хозяйства Армандс Краузе. Он заявил в соцсети "Х", что то, то показано на видео, — это не охота, а "убой животных". "Это преступное деяние. Инспекторы Гослесслужбы уже работают и в сотрудничестве с Госполицией будут приняты строгие решения", - обещает министр.

Союз охотников Латвии подчеркивает на своей странице в Facebook, что условия, показанные на видео, свидетельствуют о грубом нарушении нормативных актов и этических норм охоты. Союз решительно осуждает такое опасное и безответственное поведение, отмечая, что "таким людям нет места среди охотников".

Портал tv3.lv сообщает, что этот инцидент призошел в Салдусском крае. Председатель союза охотников Янис Бауманис полагает, что происходящее на видео явно является маргинальной охотой.

"Судя по тому, что на видео говорят по-латышски, я предполагаю, что оно снято в Латвии. Думаю, что это свежее видео, потому что оно очень быстро распространилось по соцсетям. Все, что можно было, там нарушено, начиная с нормативных актов и заканчивая положениями охотничьей этики и законодательства", - сказал Бауманис.

Atsaldeņi. Šaušanas virzienā paralēli vēl ir cita šoseja ar auto — Inga Allas Spriņķe (@IngaSPR) December 10, 2023

Šādi darijās deviņdesmitajos. Tajos laikos izšāva ļoti daudz dzīvnieku. Vairumā gadījumu dzīvnieks uzreiz nenokrita, līdz ar to netika arī savākts. Meklēt mežā arī neviens negāja, bet brauca šaut nākamo. Līdz ar to arī tie nošautie tà arī sapuva mežos, ja lapsas viņus neapēda. — Gatis Auzins (@gatis_auzins) December 10, 2023

Šos par medniekiem un medībām nevar nosaukt. — Mārtiņš Jākobsons (@M_Jakobsons) December 10, 2023

Nevajag salīdzināt pirkstu ar p... Tas, kas redzams video ir krimināls, kurā pārkāpti visi saprāta, drošības, ētikas utt. rakstītie un nerakstītie likumi. Medību torņi mežā ir absolūti cits variants, jo tieši novērš dzīvnieku nevajadzīgu dzenāšanu un ļauj nomedīt to, kas medījams — Anita (@anita_mmd) December 10, 2023

Vainīgie par šādu bezatbildību ir jāņem priekšā pēc visas likuma bardzības, nevis atkal sadalīs nosacītos sodus un viss. Ir notikums, ir pārkāpums, kādam jāsēž — Muhtars (@Muhtars55) December 10, 2023

Toreiz vēl blieza ar kalašiem, tā bija izklaide. Zemessardzē bija uzņemti visādi tipi un sadoti tiem ieroči. Reāla izklaide un vēl pālī. — Gatis Auzins (@gatis_auzins) December 10, 2023

Esmu mednieks un medībās jau kopš bērnības. Visos kolektīvos, kur esmu viesojies, ir augsti medību ētikas, drošības un medību tradīciju standarti. Tos pamuļķus un kolektīvu no šodien klejojošā video ir jāpaņem prekšā pēc pilnas programmas un vēl pa virsu. — Andris Bite (@AndrisBite) December 10, 2023

Kas tās par mežoņu izklaidēm!? Izdzimteņi.😡 https://t.co/luMgZWEKII — Elgars Krafts (@ElgarsKrafts) December 10, 2023

Šāda mežonība ir pelnījusi visbargāko likumā paredzēto sodu https://t.co/wjcDf6IsWx — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 10, 2023

🛑Video redzamais nav medības, bet dzīvnieku slaktēšana, apraudot citus cikvēkus. Tā ir krimināli sodāma rīcība.

Valsts meža dienesta inspektori jau strādā un, sadarbojoties ar Valsts policiju, tiks pieņemti stingri lēmumi!https://t.co/07cu5uTMQT — Armands Krauze (@ArmandsKrauze) December 10, 2023

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