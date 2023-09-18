В сентябре 2023 года в Латвии вступили в силу сразу две новые нормы обращения с оружием. Одна требует перерегистрации оружия — от охотничьего до газового. Вторая лишает неграждан и граждан России и Беларуси права владеть оружием в принципе. Delfi выяснил, как действует новая система и что ждет тех, кто не учел требования законодателей.

Сейчас в Латвии 31 690 владельцев огнестрельного оружия, свидетельствуют данные Госполиции. В основном это мужчины (96,9%). Около 1200 человек, имевших право хранить или носить оружие, были негражданами или обладателями видов на жительство (ВНЖ). Все они до 1 сентября 2023 года должны были сдать свое оружие, либо перерегистрировать его на другого человека. Три человека этого не сделали. Теперь им грозит уголовная ответственность, заявил в разговоре с Delfi заместитель начальника Отдела лицензирования и разрешений Госполиции Андрис Мелкерс. Административное наказание грозит и гражданам Латвии, которые к 14 сентября не перерегистрировали свое оружие.