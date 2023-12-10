К 9 декабря Государственная служба леса получила информацию об отстреле 292 волка. Поэтому охота на волков в Латвии в этом охотничьем сезоне будет разрешена только при наличии разовых заявлений, согласованных со старшим инженером лесного хозяйства соответствующей службы.

Ранее Госслужба леса определила в охотничьем сезоне-2023/2024 года допустимый объем добычи волков в количестве 300 особей.

Согласно распоряжению Госслужбы леса, с момента оставления десяти животных и до выполнения допустимого объема охоты на волков охота разрешается только при разовых заявлениях, согласованных с соответствующим старшим инженером лесного хозяйства службы по вопросам охоты. Это необходимо для того, чтобы не была превышена допустимая норма охоты на волков.

По данным на 9 декабря, больше всего на волков охотились в лесном хозяйстве в Южном Курземе (45 животных), а также в Центральном Видземе (40), в Восточном Латгале и в Северном Видземе (по 34). Меньше всего волков охотились в Земгале (15 волков).

Госслужба леса напоминает, что допустимый объем охоты на волков в Латвии определяется ежегодно. В Латвии волк является особо охраняемым видом ограниченного использования, охота на которого разрешена в строго определенных количествах.

По оценке Государственной службы лесного хозяйства, в нынешний охотничий сезон в Латвии насчитывается около 1400 волков. По оценке возрастной структуры и демографическому положению, популяцию волка в Латвии можно оценить как стабильную.

По состоянию на 9 декабря 2023 года в Госслужбу леса поступила информация о 114 случаях нападений волков на домашний скот и 590 жертвах (убитых, раненых или пропавших без вести домашних питомцах).

Правилами охоты предусмотрено, что на волков в Латвии можно охотиться во время охотничьего сезона с 15 июля и до достижения указанного объема охоты, но не позднее 31 марта.

В предыдущем сезоне охоты, который закончился 20 февраля 2023 года, после достижения определенного объема охоты была дополнительна разрешена охота на 20 особей.

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