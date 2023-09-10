Европейская комиссия заявила, что резкий рост популяции волков в странах Евросоюза привел к тому, что они стали представлять настоящую опасность для фермерских хозяйств и человеческой жизни.

Она начинает сбор данных, чтобы решить, следует ли лишить волков их охраняемого статуса.

Исчезавший волк

"Детишкам маленьким не без причин

Нельзя речей коварных слушать, —

Иначе волк их может скушать".

История Красной Шапочки, и в мрачном изложении братьев Гримм, и в игривой интерпретации Шарля Перро, известна подавляющему большинству детей и взрослых. И хотя детали слегка разнятся, в одном сомнений нет никаких: и саму доверчивую девочку, и ее больную старую бабушку съел серый волк, один из главных злодеев европейского фольклора.

Следовательно, не стоит удивляться, что к первой половине XX века волков в Западной Европе почти не осталось, а в Европе Восточной последние бастионы все еще держались только в Карпатах и Польше.

Ближе к концу того же бурного столетия оправившаяся от двух мировых войн Европа сообразила, что под натиском активной урбанизации и прочих признаков прогресса может растерять остатки своей дикой природы и приняла "Директиву о средах обитания" (The Habitat Directive), в которой были обозначены строгие меры по защите природы и ее естественных обитателей.

"В Европейском Союзе обитают пять видов крупных хищников: бурый медведь, волк, росомаха и два вида рыси. Деятельность человека привела к резкому сокращению численности и распространения этих видов в Европе", — было написано в директиве, принятой в 1992 году.

Европейские законодатели серьезно подошли к проблеме и запретили абсолютно любую деятельность, которая могла бы хоть в какой-то степени помешать жизни и распространению исчезающих видов животных (в том числе и крупных хищников).

В перечень запрещенной деятельности попали:

- Какой бы то ни было отлов или убийство (на охоте или просто так) диких животных;

- Намеренное нарушение их жизненных циклов, особенно в периоды размножения, взращивания молодняка, спячки и миграции;

- Ухудшение или разрушение мест размножения или мест отдыха (к последнему, вероятно, можно отнести абсолютно все лесные массивы);

- Использование всех неизбирательных средств отлова или убийства, способных вызвать локальное исчезновение и серьезное беспокойство популяций.

- Большинство европейских стран, особенно учитывая рост популярности и влиятельности "зеленых" партий, отнеслись к запретам очень серьезно.

Возвращение сверххищников

В биологии сверххищниками, или высшими хищниками, называются животные, занимающие в пищевой цепочке самую верхнюю строчку. Другими словами их никто не ест, а они, в свою очередь, могут поедать кого угодно. Включая и нас с вами. Что несколько портит слегка устаревший имидж homo sapiens как царя живой природы.

Постепенно европейские сверххищники почувствовали, что ситуация изменилась и стали потихоньку возвращаться на утраченные позиции. Рысь, например, практически полностью исчезла из Западной и Центральной Европы уже к середине XX века, а сейчас считается, что ее популяция превысила 18 000 особей. Учитывая, что всего три года назад речь шла о порядка 10 000, прогресс, далеко не безопасный для кошек, собак, скота и даже людей, налицо.

17 000 бурых евразийских медведей разгуливают по лесам Скандинавии, Карпат, Болгарии и Греции, а также (не удивляйтесь) Испании, Италии и Франции.

И, наконец, волки.

Сколько волков в Европе? Скажем так, гораздо больше, чем раньше. В 2020 году их было 12 000. Сейчас, если верить сайту Rewilding Europe ("Одичание Европы", имеется в виду, восстановление популяций диких животных, разумеется), их около 17 000 или 18 000.

Волки быстро сориентировались в своем новом статусе охраняемого животного и стали активно распространяться. В 2017 году первый волк за более чем столетие забрел в Люксембург, и первый за 200 лет был замечен в Дании. В 2019 году было официально подтверждено, что они обосновались в голландском национальном парке.

Все эти страны отличаются большой плотностью населения, где трудно найти необработанный участок земли. Хотим мы этого или нет, но придется признать очевидное: ареалы человека и волка в Западной и Центральной Европе местами совпадают.

За примером далеко ходить не надо. Не далее как в 2020 году, во время первого локдауна пандемии Covid-19, в городе Сканно, расположенном в центральной части Италии, запертые в своих домах жители могли наблюдать, как четыре волка преследовали оленя прямо по улицам города.

Не обращая никакого внимания на городской антураж, небольшая стая промчалась по тротуарам и газонам, перескочила через террасу закрытого ресторана и настигла оленя, когда тот не сумел перепрыгнуть через высокий забор. Пиршество состоялось прямо на месте, в городской черте, на глазах у запертой в домах публики.

Можно сказать, что волки последовательно проникают на все территории, оставленные человеком: в Испании их стаи бродят по вымершим деревням, они также обосновались в заброшенных военных объектах, построенных на границе бывшего "железного занавеса". (Как на их популяцию повлияла война в Украине, пока не известно, но с определенной долей вероятности можно предположить, что они потянулись на Запад).

В начале нулевых польские волки перешли границу с Германией, где сейчас насчитывается около полутора сотен волчьих стай. Повсюду картина примерно одна и та же: откуда уходит человек, туда приходит волк.

Слишком много

Идея возвращения сверххищников в оставшиеся очаги дикой природы густонаселенных европейских стран хороша ровно до тех пор, пока хищник послушно занимает отведенную ему природой экологическую нишу и не покушается на ареал человека.

Взять ту же Италию, куда волков вернули в надежде, что они помогут держать под контролем диких кабанов и оленей, которые наносили немалый урон фермерским угодьям. Но дело в том, что и олени с кабанами тоже умнеют и постепенно вырабатывают способы, как держаться от волков подальше. Эта смена моделей поведения называется экологией страха и имеет влияние не только на непосредственную добычу хищников, но и на экосистему в целом.

Популяция травоядных, например, становится меньше, но одновременно и более здоровой, и более активной. Тот самый случай, когда выживают только самые лучшие представители вида. Одновременно, чем меньше травоядных, тем обильнее трава и подлесок, в которых живут другие виды животных и насекомых. В общем, все бы было хорошо, но волки почему-то ограничиваться оленями и кабанами не стали.

Нынешний взрыв волчьей популяции привел к тому, что молодые самцы, покидающие стаи, стали образовывать собственные социальные группы.

А поскольку волкам, которые одновременно являются высоко социальными и яростно территориальными животными, требуется для каждой новой стаи и новая отдельная территория, они стали все ближе и ближе подбираться к деревням и городам в поисках новых земель. Хрупкий баланс, на котором покоится любая экосистема, даже включающая человека, был нарушен.

К тому же, эти не слишком отдаленные предки домашних овчарок, как и их одомашненные родственницы, не привередливы в еде: олень или кабан, овца или крыса, любимая кошка пожилой дамы или мусорный бак в городе, объедки ресторана или даже свиной жир, которым смазывают седла, — в пищу сгодится все.

И до тех пор, пока ни фермеры, ни охотники не могут легально подойти к ним, что называется, на ружейный выстрел, ситуация будет только ухудшаться.

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