За несколько месяцев до начала централизованных экзаменов в основных и средних школах Латвии Министерство образования и науки (МОН) рассматривает возможность отказаться от порога в 15% правильных ответов на экзамене, сохранив нынешний порог в 10%, сообщила министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"). Об этом пишет LSM.lv.

В прошлом учебном году 881 школьник провалил один или несколько экзаменов при окончании основной школы. Большинство — 754 учащихся — не смогли набрать 10% правильных ответов на экзамене по математике. Они не получили аттестат об основном образовании. Были и те, кто не сдал экзамены по английскому и латышскому языкам.

Десять школьников не сдали все три централизованных экзамена. Однако больше всего учеников провалили именно экзамены в средней школе.

Министр рассматривает возможность сохранения нынешнего порога для сдачи экзаменов, потому что в случае его повышения может увеличиться количество школьников, которые не сдадут экзамены.

"Мы думали о том, как двигаться вперед, учитывая прошлогодний опыт с большим количеством детей, которые не смогли преодолеть этот 10-процентный порог. Я не могу отрицать, что мы обсуждали, следует ли еще на год оставить порог в 10%, чтобы провести более масштабные изменения в системе и двигаться дальше. Таким образом, не наказывая детей за то, что некоторые вещи не приведены в порядок. Если в отрасли будет достигнуто соглашение, что это будет целенаправленно — отложить на один год — тогда, конечно, нам нужно внести поправки в эту норму и отложить ее на один год", — заявил Чакша.

Несколько лет назад для успешной сдачи централизованных экзаменов было достаточно 5% правильных ответов. Поэтому тогдашний министр образования Анита Муйжниеце предложила поправки, предусматривающие постепенное повышение порога для сдачи экзаменов, пока он не достигнет 20%.

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