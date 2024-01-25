В четверг, 25 января, 14 из 19 депутатовы проголосовали за снятие с должности председателя Сигулдской краевой думы Лиги Саусини, избранной по списку Национального объединения, Латвийского объединения регионов и Латвийской Зеленой партии.

За отставку Саусини голосовали, в том числе, большинство — 7 из 12 — депутатов от фракции Национального объединения, Латвийского объединения регионов и Латвийской Зеленой партии, к которой принадлежит сама уволенная глава края. Перед голосованием Саусиня призналась, что ее удивили эти семеро "своих" депутатов, которые избегали прямых разговоров и предпочли закулисную борьбу.

В свою защиту Лига Саусиня сказала, что она, как глава Сигулдской краевой думы, предложила ряд необходимых "непопулярных" решений — включая сокращения штата работников самоуправлений и оптимизацию процессов управления в муниципалитете. По словам Саусини, целью таких мер было сохранение возможности повысить зарплаты необходимым специалистам.

В ходе дебатов инициаторы отставки Саусини упрекали уже экс-мэра в неумении общаться с коллегами.

Эти депутаты недовольны тем, как председатель думы организовывала работу городской администрации, а также стилем руководства Саусини, не способствующим сотрудничеству. Стороники отставки подчеркивали, что личные амбиции Саусини выше, чем готовность работать на благо общества, она не в состоянии обеспечить открытость и прозрачность работы думы и администрации самоуправления Сигулдского края. Это касается также разработки и исполнения бюджета края, что грозило финансовыми и репутационными рисками.

Лига Саусиня была избрана главой Сигулдской краевой думы осенью 2022 года после того, как прежний мэр Угис Митревицс, занимавший пост с 2009 года, стал депутатом 14-го Сейма от Национального объединения.

Саусиня была избрана в Сигулдскую краевую думу от общего списка Нацобъединения, Латвийского объединения регионов и Латвийской Зеленой партии, в тот момент она была членом Латвийского объединения регионов. Однако в должность председателя вступила, уже будучи беспартийной. С 2013 года Саусиня была вице-мэром Сигулды, до этого — учителем биологии в Сигулдской государственной гимназии.

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