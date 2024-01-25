25 января стартовала подача в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) списков кандидатов в депутаты Европарламента. Партии и политические объединения смогут подать списки до 9 февраля. Выборы в Европарламент состоятся 8 июня.







"Нет сомнений, что главной задачей этого времени станет повышение безопасности стран ЕС", — акцентировал Ивар Иябс.

Первой политической силой, подавшей список на выборы в ЦИК, стала партия Latvijas attīstībai. Первая тройка -- действующий европарламентарий, представитель академических кругов Ивар Иябс, экс-министр обороны Артис Пабрикс, экс-депутат Сейма от многих партий, экс-министр и экономист Вячеслав Домбровский. В список вклюены региональные лидеры — депутаты Ропажской, Прейльской, Талсинской, Салдусской, Кулдигской, Марупской краевых дум, Вентспилской думы. Есть и представители исполнительных структур Даугавпилса и Гулбенского края. Включение представителей регионов — традиционный метод привлечения голосов "на местах"."Нет сомнений, что главной задачей этого времени станет повышение безопасности стран ЕС", — акцентировал Ивар Иябс.

Список "Прогрессивных" возглавила еврочиновик Элина Пинто, получившая широкую известность благодаря выдвижению кандидатом в президенты. Второй номер — экс-мэр Риги Мартиньш Стакис, в списке еще три депутата Рижской думе от "Прогрессивных" — Селина Ванцане, Алия Турлайя и Игорь Клявиньш. Напомним, что "Прогрессивные" потеряли власть в столице летом прошлого года и работают в оппозиции.

Первая тройка Новой Консервативной партии — бывший министр сообщения Талис Линкайтс, организатор и активистка кампании Atkrievisko Latviju! Лиана Ланга и экс-министр благосостояния Гатис Эглитис.

Нацобъединение против "Нового Единства"

Внешняя безопасность Латвии станет приоритетной темой на предстоящих выборах и для оппозиционного Национального объединения, сказала представитель политической силы, депутат Сейма Инара Мурниеце.

Лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс прогнозирует, что основная конкуренция на евровыборах может возникнуть именно Нацобъединением и премьерским "Новым Единством".

"На наш взгляд, "Единство" характеризуется в большей степени тем, что оно представляет и защищает интересы отдельных европейских групп в Латвии, тогда как Нацобъединение является защитником национальных интересов Латвии в Европе", — подчеркнул Дзинтарс, обозначив идеологическую платформу.

Нацобъединение также подало список в ЦИК. Возглавит список Нацобъединения многолетний европарламентарий Роберт Зиле. Далее следуют экс-министр обороны Инара Мурниеце и глава Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

В свою очередь, премьерское дума и общее собрание "Нового Единства" определится со списком кандидатов в депутаты и программой на выборах в Европарламент в субботу, 3 февраля. Но, вероятно, список все же возглавит еврокомиссар Валдис Домбровскис, глава МИД Кришьянис Кариньш пойдет вторым номером.

"Стабильность" делает ставку на новые лица

Ранее лидер партии Алексей Росликов заявил, что "Стабильность" делает ставку на "новые лица".

Лидером списка — по продуктам Никита Пинин. Среди других кандидатов — Наоми Фарбер, имеющая степень по международной экономике и коммерческой дипломатии, и Вячеслав Цыганов, имеющий экономическое образование.

В список будет включен и Андрей Козлов-младший — сын Андрея Козлова, депутата Рижской думы от "Согласия".

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