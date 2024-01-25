С 25 января по 9 февраля этого года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает списки кандидатов в депутаты Европарламента от политических сил. Сами выборы состоятся в субботу, 8 июня — Латвии предстоит делегировать в Брюссель 9 депутатов. У каких партий есть шансы получить представительство в Европарламенте? И каковы главные интриги в предстоящих выборах, разбирался портал Delfi.

Согласно законодательству, подать списки на выборы в Европарламент может зарегистрированная политическая партия или объединение политических партий, в котором состоит не менее 500 членов. Голосовать на евровыборах в Латвии могут как граждане Латвии, так и граждане других стран ЕС, находящиеся в Латвии. Естественно, все должны достичь 18-летнего возраста.

Сейчас Латвия представлена в Европарламенте восемью депутатами, но в 2024 году, по итогам выборов, их станет девять. Общее число депутатов Европарламента вырастет с 705 до 720 человек, что уже привело к перераспределению квот между странами-участницами ЕС — так Латвии достался еще один мандат.

В 2024 году выборы в Европарламент пройдут в Латвии в пятый раз (ознакомиться с результатами предыдущих выборов интересующиеся могут здесь) под фанфары 20-летия членства страны в ЕС.

Чем характерны выборы в Европарламент вообще и эти в частности?

Во-первых, это во многом соревнование личностей. На евровыборах, как и на парламентских или муниципальных, действует пропорциональная система голосования (то есть, избиратели голосуют за списки, а не лично за конкретных кандидатов). Представительство в Европарламенте получают те партии, которые преодолевают 5%-й барьер. Однако роль личностей на этих выборах все равно большая. Известны случаи, когда рейтинговым партиям не удавалось провести своих кандидатов или же наоборот яркие фигуры "вытягивали" список.

На евровыборах, как и на парламентских или муниципальных, действует пропорциональная система голосования (то есть, избиратели голосуют за списки, а не лично за конкретных кандидатов). Представительство в Европарламенте получают те партии, которые преодолевают 5%-й барьер. Однако роль личностей на этих выборах все равно большая. Известны случаи, когда рейтинговым партиям не удавалось провести своих кандидатов или же наоборот яркие фигуры "вытягивали" список. Во-вторых, это выборы с низкой явкой (в 2019 году — немногим более 33%, на парламентских выборах все же голосует более половины избирателей). Низкая явка во многом определяет правила игры. Чем ниже явка — тем больше и значимее роль небольших мобилизованных групп электората, стоящих за каждым списком или конкретным кандидатом. В условиях высокой явки эти мобилизованные группы не сумели бы взять 5%, а при низкой — вполне. Это достаточно простая математика, и никогда не стоит забывать, что высокая степень мобилизации нередко характерна для групп, увлеченных весьма радикальными, популистскими идеями.

(в 2019 году — немногим более 33%, на парламентских выборах все же голосует более половины избирателей). Низкая явка во многом определяет правила игры. Чем ниже явка — тем больше и значимее роль небольших мобилизованных групп электората, стоящих за каждым списком или конкретным кандидатом. В условиях высокой явки эти мобилизованные группы не сумели бы взять 5%, а при низкой — вполне. Это достаточно простая математика, и никогда не стоит забывать, что высокая степень мобилизации нередко характерна для групп, увлеченных весьма радикальными, популистскими идеями. В-третьих, конкретно эти выборы проходят в атмосфере сильнейшей геополитической турбулентности. Последние выборы состоялись в 2019 году, еще до пандемии Covid-19 и военного вторжения России в Украину. С тех пор мир изменился. С одной стороны, это может вызвать определенный интерес к евровыборам даже в Латвии — стало наглядно понятно, насколько мы зависимы от европейской и международной повестки дня. С другой — важен, конечно, не только наш латвийский, но и общевропейский расклад: все громче говорят о "правом марше" в Европе. От того, какими будут итоги выборы в Европарламент, зависит, кто сформирует Европейскую комиссию. От политических настроений в Европе в целом — какой будет политика Брюсселя в ближайшие годы. В том числе в том, что касается безопасности. Перед ЕС стоит много вызовов, включая наращивание военной индустрии.

Хотя подача списков в Латвии начинается только 25 января, основные политические игроки анонсировали, кто именно может быть их "локомотивами" на выборах.

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