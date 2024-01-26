Строительство четвертой очереди Южного моста в Риге оказалось под большим вопросом. Проект должен был соединить переправу с Елгавским шоссе. Но Министерство сообщения решило не выделять европейские деньги — Риге предлагается построить трассу за свой счет. Речь идет о десятках миллионах евро, сообщило Rus.LSM.lv в программе "Сегодня вечером".

Цель четвертого этапа строительства Южного моста соединить его с Елгавским шоссе. Чтобы грузовые автомобили, которые идут из Елгавы или Бауски, могли через Южный мост выехать на Восточную магистраль. И оттуда в порт. В объезд центра города. В начале сентября мэр Риги Вилнис Кирсис говорил, что Рижской думе удалось договориться с правительством о финансировании. А именно, о 80 миллионах евро из фондов Европейского союза, при этом признавая, что расходы будут больше. Но в том же сентябре правительство сменилось. И министерство сообщения возглавил Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").

"У меня есть сведения, что новое политическое руководство Министерства сообщения смотрит немного по-другому и нам еще предстоит борьба за то, чтобы это европейское финансирование для проекта вообще было. К сожалению, может быть по-разному и, возможно, этот проект не будет реализован потому, что просто не будет финансироваться", — признал мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

В Министерстве сообщения опасения столичного градоначальника подтвердили.

"Европейские деньги на этот проект не будут выделены. В транспортной отрасли в целом не освоено более 260 млн. евро. Их нужно рефинансировать в рамках Фонда выравнивания Евросоюза на 2021 — 2027 гг. Это то политическое наследие, которое нам оставлено со времен господ Линкайтса и Витенберга. Надо отказываться от проектов, на которые не хватает средств. И один из них — это четвертая очередь Южного моста. Выделенных Евросоюзом финансовых средств в размере 72 млн евро не хватит, стоимость проекта выросла вдвое", — заявил парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевичс.

Также в министерстве сообщения отметили, что их приоритетное направление — это общественный транспорт. А строительство дорог для грузовиков не отвечает целям "зеленого" курса.

"Мы, наверное, не будем закрывать порт в Риге, а грузовой поток будет идти и не только по железной дороге, как этого хотелось бы, но и по автодорогам. Поэтому я эту позицию до конца не понимаю", — ответил на это градоначальник.

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