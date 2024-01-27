Партия "Согласие" включила в список на выборы в Европейский парламент (ЕП) муниципальных депутатов, педагогов и представителей других профессий, сообщает агентство LETA.

Лидерами списка на выборах в Европарламент будут нынешний депутат ЕП и сопредседатель партии Нил Ушаков, общественный активист Ольга Петкевича и сопредседатель "Согласия" Регина Лочмеле.

В субботу, 27 января, в Доме культуры Зилупе партия представила свою программу и список кандидатов, которые будут баллотироваться в Европарламент. Среди них — депутат Ливанской краевой думы и педагог Андрей Бондарев, депутат Елгавской краевой думы и руководитель проектов по развитию учебных программ Рижского университета имени Страдиня Ирина Долгова, продавец Игорь Орлов, член правления Обществ управления Екатерина Морозова, принимающий товары Райтис Гребежс, депутат Аугшдаугавской краевой думы и преподавателя Илукстской средней школы Виктор Ясинявич, а также депутат Рижской думы и директор 80-й средней школы Анна Владова.

Также на выборах в ЕП будут стартовать член правления Обществ управления Анна Вайсъюна, бывший депутат Сейма и председатель правления Латвийской ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке Игорь Пименов, член Административной комиссии Вентспилсской городской думы Виталий Трусевич, член правления "Согласия" Виктория Таране, депутат Лиепайской думы и врач Хелена Гериловича, предприниматель Элина Лейтане, тренер по дзюдо Владислав Мингинович, также руководитель Культурного центра Дагды и учительница Краславского Детского и юношеского центра образования по интересам Инесе Плесня.

Ушаков сообщил, что необходимо работать над получением большего количества денег на уровне ЕП для преодоления экономического кризиса и последствий войны. Также необходима отдельная финансовая поддержка для регионов, которые находятся возле внешней границы ЕС — Латвии и Латгале соответственно, а также Эстонии, Литвы и Финляндии.

Кроме того, партия хочет работать над внедрением общеевропейского подхода к определению минимально допустимой пенсии и минимально допустимого уровня пособий.

Жилищная программа также будет приоритетом "Согласия" — усиление поддержки как для утепления и реновации существующего жилого фонда, так и для строительства нового, современного жилья.

Партия выступает за создание Европейского союза здоровья, подчеркивая, что ЕС тогда придется гораздо больше участвовать в сфере здравоохранения и медицины, не оставляя это на усмотрение учреждений государств-членов.

Партия считает, что необходимо увеличить финансирование образовательных и научных программ, в том числе программ по подготовке новых учителей. Нужно предусмотреть поддержку развитию многоязычного образования и увеличить финансирование молодежи, сокращая безработицу среди этой группы жителей.

На мероприятии в Зилупе кандидаты в европарламентарии на латышском и русском языках обратили внимание на мрачную социально-политическую ситуацию в Латвии и необходимость поддержки ЕС, особенно для Латгале.

Лочмеле отметила, что прошло 20 лет с момента вступления Латвии в ЕС, но мы по-прежнему являемся одной из стран с самым низким уровнем развития. Она заявила, что ей стыдно за такую ситуацию, поэтому депутаты ЕП должны работать над решением этой проблемы. "Старики, работающие женщины и инвалиды находятся на грани бедности. И это также наш национальный стыд", — заявила Лочмеле.

В свою очередь, Петкевича подчеркнула значимость прав человека, а Владова указала на проблемную ситуацию в латвийской сфере образования. Плесня же подчеркнула, что ЕС необходимо усилить поддержку культуры и творческих индустрий, а также подумать о поддержке творческих людей и культуры нацменьшинств.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram