Лидерами списка партии "Согласие" на выборах в Европарламент станут нынешний европарламентарий и сопредседатель партии Нил Ушаков, общественный активист Ольга Петкевич и сопредседатель "Согласия" Регина Лочмеле, сообщает агентство LETA.

9 января правление "Согласия" утвердило список кандидатов на выборах в Европарламент и предвыборную программу партии.

Список и предвыборная программа официально будут представлены 27 января в 13.00. Презентация состоится, как подчеркивают в партии, "в самой дальней точке от столицы Евросоюза" - в Доме культуры латгальского городка Зилупе.

Ольга Петкевич оказалась в центре внимания в связи с призывами отменить поправки к Закону об иммиграции, которые требуют от постоянных жителей Латвии, имеющих российское и белорусское гражданство, сдавать экзамен по государственному языку.

Как рассказал агентству LETA Ушаков, необходимо работать над тем, чтобы на уровне Европарламента было больше денег для преодоления экономического кризиса и последствий войны в Украине. По его словам, отдельная финансовая поддержка необходима регионам, расположенным на внешней границе ЕС – Латвии (конкретно - Латгале), Эстонии, Литве и Финляндии.

Партия также хочет проработать вопрос внедрения европейской минимальной пенсии на основе европейской модели минимальной зарплаты – внедрения общеевропейского подхода к определению минимально допустимой пенсии.

Еще одним приоритетом "Согласия" станет жилищная программа - усиление поддержки утепления и реконструкции существующего жилищного фонда, а также строительства нового жилья. Кроме того партия поддержит создание единого здравоохранения в ЕС. По словам Ушакова, "ЕС должен гораздо активнее участвовать в сфере здравоохранения и медицины, не оставляя это на усмотрение национальных институтов".

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года во всех 27 странах ЕС. Всего европейцы выберут 720 депутатов, они будут представлять свои страны пропорционально их населению.

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