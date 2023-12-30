Со следующего года оплаченная предвыборная агитация будет возможна только на государственном языке. Это предусматривают поправки к Закону о предвыборной агитации. В то же время, наряду с латышским языком политические партии смогут использовать официальные языки Европейского союза (ЕС) во время выборов в самоуправления и Европейский парламент (ЕП). Об этом пишет LV Portāls.

Согласно закону, период предвыборной агитации начинается со 120-го дня до выборов.

Сейм принял поправки к Закону о предвыборной агитации 22 июня. Они предусматривают, что с 1 января 2024 года в период предвыборной агитации на государственном языке должны быть те агитационные материалы, которые размещаются в телепрограммах и радиопередачах электронных СМИ, на открытых и закрытых площадках общественного пользования, периодических изданиях, бюллетенях, книгах и иных изданиях, подготовленных полиграфическими технологиями. Также ожидается, что оплаченная политическая реклама, размещаемая в интернете, должна быть на латышском языке. Однако разрешены также латгальский и ливский языки.

Требование будет касаться только оплаченной предвыборной агитации и ее материалов. При личной агитации кандидаты в депутаты смогут обращаться к избирателям и на другом языке.

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