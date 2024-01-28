Рижское самоуправление разработало правила, разрешающие охоту на диких животных в черте города. В данный момент они представлены для общественного обсуждения, сообщает Rus.LSM.lv в программе "Сегодня вечером".

В Болдерае недалеко от нового променада проживает большая популяция бобров. Они уничтожают и старые вековые деревья, и новые насаждения. Рижская дума пыталась бороться с этим явлением, была организована закупка на отлов этих животных, но к серьезному снижению популяции это не привело.

Поскольку Рига одна из самых зеленых столиц в Европе, то в черте города много парков и кладбищ. Именно эти территории облюбовали кабаны, которые могут принести в город Африканскую чуму свиней, опасную для домашних животных.

Теперь власти Риги разработали новые правила охоты в черте города.

"Этот вопрос актуализировался после того, как Продовольственно-ветеринарная служба призвала снизить популяцию кабанов из-за Африканской чумы свиней. Это заболевание было зарегистрировано уже в 40 км от Риги", — говорит представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Правила предусматривают, что охота в черте Риги будет разрешена, но только за пределами исторического центра.

В латвийской ассоциации охотников приветствовали новые правила, отметив, что охота разрешена во многих европейских городах, а некоторые проблемы у нас уже запущены из-за запрета.

"Основная проблема по всему городу — это мелкие хищники. Лисица, куница, которые заносят в черту города много разных заболеваний от которых могут пострадать и наши животные, и жители города. Следующая проблема — это бобры", — сказал руководитель Латвийской ассоциации охотников Харалдс Барвикс.

Что касается организации охоты в черте города, то, по мнению Харалдса Барвикса, отстрел диких животных скорее всего будет предложен самоуправлением профессиональным охотничьим клубам, которые и должны будут организовать этот процесс безопасно.

"Относительно шума: на данный момент у нас разрешается использовать глушители, которые намного уменьшают шум выстрела. Там большого влияния не будет", — пояснил Барвикс.

Сейчас правила представлены общественности и будут обсуждаться жителями до 5 февраля.

После того, как рижане выскажут свое мнение, проект правил будет рассмотрен комитетом Рижской думы по жилью и среде, а окончательное решение о вступлении их в силу будет принято на пленарном заседании думы.

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