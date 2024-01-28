Министерство образования и науки (МОН) обязалось к 30 июня 2025 года провести ситуационный анализ курсов по изучению латышского языка для взрослых, сообщает агентство LETA.

На основе анализа МОН разработает руководящие принципы внедрения курсов по изучению государственного языка для взрослых, что предусматривает план правительства.

До 30 октября 2026 года следует разработать систему координации и оценки качества обучения латышскому языку и обеспечить сотрудничество между институтами по поводу регулярного мониторинга качества курсов.

Также будет создана единая и скоординированная на национальном уровне система курсов изучения латышского языка для взрослых. Система будет предоставлять в Интернете информацию о наличии курсов и поддерживать базу данных для тех, кто изучает язык.

До 30 октября 2026 года планируется разработать учебно-методические материалы, а также лицензировать программу обучения латышскому языку как учебную программу для преподавателей иностранных языков.

По прогнозам Министерства образования и культуры, будут подготовлены не менее 120 учителей латышского языка как иностранного для взрослых, а 80 действующих учителей латышского языка повысят свою квалификацию.

Конкретный объем финансирования реализации плана будет определен в процессе формирования ежегодного госбюджета.

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