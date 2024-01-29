Депутат Европарламента Татьяна Жданок "не сотрудничала и не сотрудничает со спецслужбами". Публикация расследования о связях с офицерами ФСБ России может быть связана с проведением мероприятия памяти жертв Холокоста, сообщает Жданок в своем заявлении для СМИ.

В понедельник утром журналисты-расследователи Re:Baltica, The Insider и Delfi.ee опубликовали основанное на утечке электронной переписки Жданок расследование, в котором утверждается, что она имела регулярные контакты с сотрудниками Федеральной службы безопасности России — отчитывалась перед ними и запрашивала финансирование для своих мероприятий.

В заявлении для СМИ Жданок сообщает, что взлом личной переписки без санкции правоохранительных органов недопустим и является кражей личных данных — что само по себе является уголовным преступлением.

Она пишет, что получила просьбу журналиста Инги Сприньге о комментарии в пятницу, 26 января. "Почему же в письме мне предлагали подготовить ответы срочно, до утра воскресенья, так как "невозможно ждать ответа дольше, поскольку статью мы будем публиковать в начале следующей недели?" Думаю, такая спешка объясняется тем, что в четверг я разослала депутатам ЕП приглашения на мероприятие в следующую среду, в один из дней памяти жертв Холокоста. Будет представлен фильм про Рижское гетто, за которым последует дискуссия о возрождении неофашизма в Европе, в том числе в Латвии, — утверждает Жданок. — Заявляю, что запугать меня не удастся. Я и мои единомышленники будем продолжать использовать трибуну ЕП для борьбы с неофашизмом".

Депутат также отмечает, что ее имени не было в картотеке агентов КГБ (так называемые "мешки ЧК"), и она не сотрудничала и не сотрудничает со спецслужбами. "Обвинения в контактах с разными людьми, что входит в прямые обязанности политика, не сработают", — сообщает она.

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