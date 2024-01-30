На содержание латвийской железнодорожной инфраструктуры не хватает сейчас почти 70 млн евро, признал в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"). При этом железной дороге нужно диверсифицировать грузы, поскольку зависимость от транзита из России и Беларуси не имеет будущего.

Министр сообщения в интервью выразил удовлетворение тем, что правящей коалиции удалось договориться о запрете импорта зерна из России и Беларуси в Латвию. "Понятно, что работа на этом не заканчивается. Мы также должны продолжать убеждать наших союзников, наших соседей. Мы должны идти вместе в Европу, представлять эту позицию и, надеюсь, такая позиция может быть реализована на европейском уровне", — сказал Бришкенс.

При этом министр отметил, что необходимо подумать о диверсификации железнодорожных грузов, новых коридорах доставки и новых грузах, поскольку зависимость от транзитных грузов российского происхождения не имеет будущего.

Среди прочего министр отметил, что до сих пор транспортная отрасль Латвии в значительной степени специализировалась на обслуживании грузов из России и Беларуси. "Это должно измениться, но, к сожалению, это невозможно сделать в одночасье. Это непростое решение. Оно затрагивает очень широкую часть нашей экономики", — сказал он.

Бришкенс отметил, что в отрасли содержания латвийской железнодорожной инфраструктуры уже есть "дыра" почти в 70 миллионов евро, которую "латают" за счет дотаций из бюджета.

Как уже сообщалось, в в понедельник, 29 января, правящая коалиция согласилась запретить ввоз зерна из России и Белоруссии в Латвию. В феврале планируется подготовить и принять в Сейме соответствующий законопроект.

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